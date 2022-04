Madagascar: Voyage culinaire - Boeny, Analanjirofo et Atsinanana à l'honneur aujourd'hui et demain

Un voyage culinaire à travers les spécialités des régions Boeny, Analanjirofo et Atsinanana est prévu se dérouler au Jardin d'Andohalo aujourd'hui et demain.

Ce buffet à volonté est une opportunité pour découvrir les spécialités de ces régions. Des " renibe " détentrices du savoir-faire culinaire venant de ces régions sont spécialement venues pour l'animer et concocterons devant les convives leurs spécialités traditionnelles. Elles ont été trouvées durant les recherches faites durant le mois de septembre et octobre dernier dans le cadre du projet Lakozia Mitety Faritra initié par Henintsoa Moretti. Cette première saison sera clôturée par ce buffet.

Pour l'occasion, un concours de la plus belle tenue traditionnelle est organisé et le ou la gagnant(e) se verra offrir son buffet. La 2è saison du Lakozia Mitety Faritra se poursuivra dans toutes les régions partant du Vakinankaratra jusqu'à Anosy et Androy et commencera ce mois de mai jusqu'en juin. Les offices régionaux de ces régions sont déjà prêts à collaborer dans la recherche des " renibe ".

La 3è saison se fera en août et septembre et concernera la Sava, le Diana et la Sofia. Mais en attendant, les passionnés de cuisine pourront se régaler des spécialités des régions d'Atsinanana et Analanjirofo ainsi que celles du Boeny aujourd'hui ou demain.