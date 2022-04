Madagascar: WIB Awards - L'entrepreneuriat et le leadership féminin à l'honneur

Six catégories de prix seront attribuées dans le cadre de la troisième édition du WIB (Women In Business) Awards. Les initiateurs de cette manifestation de haut niveau mènent également une campagne de trois mois, pour promouvoir l'entrepreneuriat.

" Let's be audacious ". Tel est le thème de la campagne menée par WIB Awards, du mois d'avril au mois de juillet 2022. D'après la présentation faite par le GFEM (Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar) lors d'une conférence de presse, organisée hier dans les locaux de SICAM à Ankorondrano, cette campagne vise la promotion de l'entrepreneuriat au plus grand nombre de femmes. Elle consiste également à rendre hommage à toutes les femmes audacieuses et résilientes, et à éveiller, dynamiser et renforcer l'esprit entrepreneurial qui sommeille en chacun. D'après les explications, la campagne 2022 comprend des partages de résultats de sondages en ligne, de micros-trottoirs, de baromètre de l'entrepreneuriat, de storytelling, ainsi que des séances de webconférence.

Pour les membres du GFEM, la 3e WIB Awards représente l'unique rendez-vous professionnel de haut niveau entièrement dédié à l'entrepreneuriat et le leadership féminin à Madagascar. Il s'agit d'un outil stratégique permettant au GFEM de répondre à l'un de ses objectifs qui consiste à mobiliser et sensibiliser les femmes entrepreneures à se professionnaliser et développer leur réseau. " Très peu de femmes ont la possibilité d'accéder à des échanges de haut niveau traitant des sujets de niveau macroéconomique sur le plan international. Cet événement ambitionne de combler cette lacune en apportant aux femmes une plateforme d'échanges de niveau national ", ont soutenu les organisateurs.

Ouvert au public. Outre le forum qui se tiendra le 17 et 18 mai prochain, WIB Awards 2022 prévoit également une soirée, le 17 mai, pour la remise de trophées au concours qui décernera six catégories de prix. À travers cet événement, le GFEM récompensera les femmes entrepreneures avec les prix Ancienneté, Coup de cœur, Innovation, Économie sociale et solidaire, Entrepreneure internationale, et Genre. Pour son baromètre, WIB Awards mène un sondage jusqu'au 8 mai, avec pour objectif, de fournir une indication sur le statut des entreprises dirigées par des femmes, à la lumière des répercussions des crises de ces dernières années ; de répertorier et analyser les bonnes pratiques et leçons apprises pouvant être dupliquées ; d'identifier les attentes et besoins de ces entrepreneurs afin de les soutenir dans leur stratégie de relèvement et de résilience ; et de proposer des pistes d'actions permettant à GFEM et ses partenaires de mieux orienter les actions pour soutenir les entrepreneurs.