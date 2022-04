Madagascar: Une rencontre dans le secteur - privé attend des résultats

Temps de lecture : 2 min.

C'est un pas important qui a été franchi avec la tenue de ce dialogue public-privé à Iavoloha, hier matin. On serait tenté de dire : " mieux difficile qui devra être franchie vaut tard que jamais " car l'attente a été assez longue. Le cadre de la hausse des salaires a été défini et il faut passer à une véritable application du principe. C'est maintenant l'étape la plus difficile qui doit être franchie, à savoir trouver les moyens les plus adaptés à la situation. Tous les acteurs doivent se donner la main et trouver des solutions pour que la population ne s'enfonce pas dans une pauvreté encore plus grave.

Une rencontre dans le secteur : privé attend des résultats

Les discussions entre les groupements patronaux et les organisations syndicales se sont tenues au début de l'année et une hausse de 9,9% des salaires a été actée par les partenaires sociaux. La proposition a été présentée aux pouvoirs publics, mais aucune réponse n'a été faite par le pouvoir. Le dialogue public-privé qui s'est tenu à Iavoloha, hier, a permis aux groupements patronaux d'exposer leur point de vue. Leur représentant a convenu que le chiffre qui avait été avancé ne permettait pas de couvrir les besoins des salariés face à une inflation hors de proportion, mais il a insisté sur le fait que cela permettait de préserver les emplois.

Le chef de l'État a écouté les doléances qui lui ont été présentées et il a convenu que la situation actuelle était particulièrement délicate, mais il n'a pas donné une réponse précise sur la suite qui serait donnée aux propositions faites. L'attente du secteur privé est très forte et il ne reste que le décret d'application qui doit être pris en conseil des ministres. Cependant, il y a une partie importante de la population qui travaille dans le secteur informel qui n'est pas concerné par ce qui a été dit. Cette majorité attend des solutions concrètes pour lui permettre de survivre. On verra quelle suite sera donnée à cette rencontre avec le chef de l'État. La balle est dans le camp de ce dernier.