Madagascar: Lancement de MVola Developer un nouveau portail d'Interface de Programmation d'Application

MVola continue d'œuvrer pour la digitalisation du commerce. En tant qu'Etablissement de Monnaie Electronique (EME) l'opérateur vient de lancer MVola Developer, son nouveau portail d'Interface de Programmation d'Application (Application Programming Interface ou API).

Un concept qui va révolutionner le commerce électronique puisque ce portail API permet à tous les développeurs d'intégrer facilement MVola comme moyen de paiement sur leur application mobile, leur site marchand, ou toute autre plateforme.

Avantages

En effet, pour les commerçants et les opérateurs économiques qui souhaitent développer leurs activités via le numérique, l'API MVola permet d'intégrer le bouton de paiement en ligne MVola sur son site web ou son application. Il peut également être implémenté dans les logiciels d'encaissement. Présenté, hier par l'équipe de MVola lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de NEXTA à Andranomena, MVola Developer a, entre autres l'avantage d'être ouvert à tous les acteurs économiques.

Pour ne citer, entre autres que les jeunes entrepreneurs, commerçants, entreprises, et même les particuliers qui souhaitent lancer un business. " Pour booster vos ventes, vous profitez du 1er écosystème de partenariat à Madagascar et bénéficiez d'une base de clients potentiels de plus de 8 millions d'abonnés MVola " a notamment expliqué l'équipe de MVola, lors de cette présentation. L'intégration dans le système ne sera en tout pas difficile puisqu'une équipe dédiée assiste l'opérateur intéressé tout au long de son parcours d'implémentation et durant toute l'utilisation de ce service. L'opérateur aura également l'avantage d'encaisser immédiatement ses recettes sur son compte MVola. Par ailleurs, les paiements des clients peuvent avoir lieu en tout temps, sans accroc, dans le respect des normes réglementaires et en toute sécurité.

Simple

Grâce à MVola Developer, les développeurs malgaches prennent donc le pouvoir et créent les plateformes de service pour les commerçants en intégrant MVola en toute liberté! L'adhésion est très simple puisqu'il suffit d'entrer dans le portail et de démarrer son intégration. Un environnement de test gratuit est disponible dans la plateforme pour simuler

chacun des scénarios, et ce avant de basculer dans l'environnement de production. Les documentations techniques et guides d'implémentation sont disponibles directement sur le webportal. Une fois tous les tests finalisés, il suffit de procéder au GO LIVE afin de basculer dans l'environnement réel et permettre aux clients d'effectuer immédiatement leurs paiements via MVola. Notons que ce portail API a été développé en intégrant les normes de sécurité mobile money du Global System for Mobile Communication (GSMA), l'association internationale des opérateurs télécoms et de mobile money. En tout cas, L'API MVola est une véritable révolution dans le commerce numérique, un secteur en vogue depuis la pandémie.