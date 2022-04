Madagascar: Université d'Antananarivo - Le bâtiment de l'Ecole Doctorale des SEV inauguré

Les projets d'infrastructures avancent à très grand pas à l'Université d'Antananarivo. Le 26 avril dernier, c'est le nouveau local de l'Ecole Doctorale des Sciences de la Vie et de l'Environnement (SEV) qui a été inauguré à l'Université d'Ambohitsaina.

A noter que cette Ecole Doctorale fêtera ses dix années d'existence l'an prochain. D'après les explications, sa création relève de l'instauration du système Licence-Master-Doctorat (LMD) à Madagascar et découle de l'ancienne formation doctorale en Science de la vie qui concernait déjà à l'époque plusieurs départements de la Biologie de la Faculté des Sciences. L'Ecole Doctorale en Science de la Vie et de la Terre est également le fruit des réunions de travail et de réflexion des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants sous la direction du Pr Victor Jeannoda, le fondateur et premier directeur de l'établissement.

Cette Ecole Doctorale compte sept équipes d'accueil dont : Sciences Végétales (SVEG), Zoologie et Anthropologie Sociologique (ZAB), Biodiversité et Santé (BIOSAN), Sciences de l'Alimentation et Nutrition (SAN), Biotechnologie (BIOTEC), Pathogène et Diversité moléculaire (PDM) et enfin Immunologie, Immunopathologie et Immunodiagnostic. Leurs thématiques sont surtout axées autour du développement socio-économique de Madagascar. Trente-sept laboratoires de renommés nationales et internationales lui sont également affiliés, notamment l'Institut Pasteur de Madagascar ou encore le Centre d'Infectiologie Charles Mérieux.

Par ailleurs, l'Ecole compte 130 membres docteurs et Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), 114 doctorants et 36 HDR. Lors de la cérémonie d'inauguration, Pr Danielle Doll Rakoto, actuelle directrice de la SVE - initiatrice du projet - a soutenu l'intérêt de ce nouveau local pour l'Ecole Doctorale des Sciences de la Vie et de l'environnement. Désormais, l'Ecole existe physiquement par le bâtiment, permettant ainsi de ressortir son envergure.