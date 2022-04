Madagascar: Accident au travail - Le secteur textile et le BTP enregistrent le plus de risques

Les chaînes du textile et de la construction sont les plus exposées aux risques d'un accident au travail. Des séances de sensibilisation ont été effectuées hier au niveau de deux entreprises dans le secteur textile.

Les chiffres de la CNAPS pour 2021 révèlent une hausse depuis cinq ans en matière d'accident de travail. Il s'agit de vingt mille accidents de travail pour la précédente année. Vingt-trois maladies professionnelles constatées. " Ce sont les secteurs textiles, le secteur du BTP ainsi que les commerces en lignes qui enregistrent le plus de cas. On note une augmentation surtout pour les livreurs en motocyclette, selon les statistiques indiquées par la CNAPS", indique Andrianambinina Bakomalala Minosoa, inspecteur du travail au sein de la Direction de la santé et de la sécurité du travail lors d'une sensibilisation dans une entreprise textile à Andraharo, hier.

Prévenir les dangers dans le secteur du travail. Selon le VZF près de 11% des accidents se trouvent dans le secteur BTP. "Selon les statistiques enregistrées en 2019, près de deux mille trois cinquante accidents ont été répertoriés en 2019. La sécurité des chaînes du textile et de la construction fait partie du projet Vision Zero Fund", explique Anissa Rakotoarisoa, Administrateur national du projet VZF.

Sensibilisation

Le ministère du travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales continue la sensibilisation notamment en marge de la journée internationale de la Santé et sécurité au travail. " Le bâtiment et le textile sont principalement les secteurs qui enregistrent le plus de cas. Le ministère de tutelle renforce les contrôles au niveau de ces entreprises. À l'instar des activités du ministère. Des entreprises ont été mises en demeure", enchaîne-t-elle. Pour certain syndicat la santé et sécurité au travail part d'une idée de prévention auprès des travail-- leurs et des employés. " On reste actuellement dans une culture de conformité et la plupart n'applique pas la Santé et sécurité au travail. On déplore des lacunes par rapport à l'application de la Santé et sécurité au travail. Mis à part la méconnaissance des travailleurs des cadres normatifs régissant leur santé et sécurité au travail, des employeurs n'effectuent pas la déclaration d'un accident du travail à temps, ou dans un autre schéma, certains ne paient pas la cotisation de santé", indique Remi Henri Boutoudi du SEKRIMA.