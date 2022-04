Madagascar: Semaine de l'Europe - La jeunesse à l'honneur

La célébration de la semaine de l'Europe se déroulera dans la ville pendant huit jours non-stop. À partir du 2 mai prochain, la capitale hébergera, jusqu'au lundi 09 mai prochain, tous les programmes prévus dans l'agenda de ce rendez-vous annuel européen. Mais pour cette année, la jeunesse est mise à l'honneur car 2022 a été décrétée par Bruxelles comme une " année européenne de la jeunesse ". En effet, les évènements qui veulent se mettre au goût de la jeune génération sont au menu. À commencer par le numérique qui est de cette ère pour qu'il puisse être conjugué avec les véritables préoccupations du moment, trop marquées par le chômage et la précarité.

Développement. Et voilà donc que les organisateurs de cette célébration mettent dans sa carte " la digitalisation au service de l'environnement des affaires à Madagascar ". Dans ce cadre, une table ronde sera organisée le 6 mai prochain à Antanimena, indique-t-on, entre le secteur privé et le secteur public " afin d'identifier des pistes d'amélioration de l'environnement des affaires à Madagascar ". Puisque le " soutien au développement du secteur privé et au climat d'investissement fait partie des interventions prioritaires de la coopération européenne à Madagascar ", justifie la délégation permanente de Bruxelles dans le pays, cheffe d'orchestre de tous les évènements.

Musique. Cette " jeunesse doit prendre en main son avenir " exhorte les organisateurs. Dans un forum consacré à la jeunesse malgache durant cette célébration, qui va avoir lieu le 04 mai, en revanche, la délégation permanente de l'Union européenne " souhaite favoriser l'expression des jeunes malgaches et leur participation dans l'identification des facteurs de blocages dans le développement de Madagascar ". Les échanges vont être animés, dans la salle d'audience du Sénat à Anosy, par des jeunes étudiants de l'Université d'Antananarivo et issus des deux autres écoles supérieures privées. L'ambiance peut alors promettre, à ce rendez-vous, le " emerging adulthood ", mais la tendance peut être vite rattrapée par la réalité d'une situation économique déprimante pour cette jeunesse toujours en quête d'émancipation. Mais à la télé, comme dans les salles, les organisateurs réservent aux amateurs de la musique et des arts culinaires d'autres événements exotiques pour se dégourdir. La musique flamenco et les cuisines des pays européens peuvent être alors découvertes durant cette semaine où l'Europe va se mettre en scène.