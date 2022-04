Madagascar: Rugby à VII / Coupe d'Afrique - Les Ladies Makis démarrent en trombe

Les Ladies Makis sont en balade à la Coupe d'Afrique du rugby à VII en Tunisie.

Deux matches et deux victoires, les Makis dames ont débuté de la plus belle des manières à la Coupe d'Afrique du rugby à VII. La formation malgache est qualifiée pour les quarts de finale et jouera contre la Zambie ce jour.

Une première journée fructueuse. Les Ladies Makis ont réalisé un sans-faute hier à l'occasion des matches de poule du tournoi Africa Women's Sevens, qui se déroule en Tunisie actuellement. Les protégées de Haja Mamy Andriamaro ont battu le Ghana et la Tunisie dans la poule C. Elles sont qualifiées pour la prochaine étape ce jour.

Comme à leur habitude, les Makis ont frappé fort d'entrée avec cinq essais contre un seul pour le Ghana. La formation malgache s'est montrée dangereuse et efficace. Les rugbywomen malgaches ont dominé la totalité de cette rencontre et parvinrent à mener sur le score de 29 à 5. Les deux essais de la première période ont été inscrits par Sahondramalala Nomenjanahary de la 3FB et Fanantenana Zaya Dinaharisoa, celui du SCB Besarety. Les Ghanéennes avaient néanmoins montré des velléités de riposte qui les ont amenées à ouvrir leur marque via Mensah juste avant la pause.

Le score était de 10 à 5. Les Makis ont continué sur leur lancée. Les joueuses ont su trouver les ressources pour pousser à nouveau leurs adversaires. Le troisième essai transformé est survenu à la 10e minute grâce à Ginah Raharimalala (17-5). À trois minutes avant la fin du jeu, les Makis ont définitivement enterré les espoirs ghanéens en enchaînant deux essais de bonus grâce à Monica Rasoloniaina et Véronique Rasoanekena.

Lors du deuxième match, les Makis ont intimidé la Tunisie, hôte de la compétition sur le score de 7 à 5. Les deux équipes ont pourtant disputé une rencontre très physique, dans une ambiance électrique. Les Tunisiennes ont livré une prestation offensive pour contenir les assauts des Makis. Elles ont été meilleures dans le jeu au pied tactique dès l'entame de la rencontre et ont ouvert le compteur très tôt sur un essai. Mais la buteuse des Makis, Valisoa Razanakiniaina a été impeccable, tant à la réception des nombreuses chandelles que dans ses passes. La joueuse du SCB Besarety a marqué l'essai d'égalisation, une œuvre d'un magnifique mouvement collectif, qui a ensuite été transformé.

Cette victoire aurait pu faire souffler les Malgaches en supportant l'équipe depuis les réseaux sociaux. Au retour des vestiaires, les Tunisiennes ont tenté de renverser la vapeur en multipliant les offensives mais elles ne sont pas parvenues à faire trembler les Makis. Aujourd'hui sera donc une journée décisive pour Claudia et ses collègues car un seul ticket pour la Coupe du monde en septembre est en jeu.