Madagascar: Infrastructure de santé - Une base logistique de 3 millions de dollars pour le stockage des vaccins

Afin de renforcer la capacité de stockage des vaccins, une nouvelle plateforme logistique moderne entièrement équipée sera construite à Antananarivo, du côté d'Ivato.

Dans moins d'un an, Madagascar pourra disposer d'une nouvelle base logistique moderne, dont la construction a été officiellement lancée, hier. Bâtie sur une superficie totale de 3 300 m2, cette nouvelle plateforme logistique sise à Ivato permettra, non seulement de renforcer la capacité de stockage des vaccins, mais en facilitera également l'achat et la distribution.

La plateforme est composée de trois zones incluant le bâtiment qui abritera la base logistique équipée de 11 chambres froides d'une capacité de 400m3 ; un bâtiment administratif à deux niveaux, d'une superficie totale de 1 600m² où sera transférée la Direction du Programme Elargi de Vaccination (DPEV) du ministère de la Santé publique; et enfin une zone pour le stockage des intrants secs d'une capacité totale de 1 200m². Cette nouvelle infrastructure permettra à Madagascar de disposer d'une capacité de stockage suffisante pour les vaccins de routine, et ceux contre la Covid-19, jusqu'en 2033. À noter que des hubs seront érigés progressivement dans les 23 régions du pays.

Le coût du projet de construction de cette nouvelle plateforme logistique est estimé à 3 millions de dollars. 820 000 dollars pour la partie équipement, dont la dotation en chambres froides pour le stockage des vaccins, les mobiliers pour les bureaux et les matériels roulants permettant l'approvisionnement en vaccins des régions et des districts. Le projet bénéficie du soutien financier de l'Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI) et de l'appui de l'UNICEF.

Avec l'avènement de la pandémie de Covid-19, l'augmentation de la capacité de stockage des vaccins devient une nécessité de plus en plus pressante pour Madagascar. Le pays a déjà commencé à améliorer sa capacité de stockage des vaccins à travers l'installation de 1 939 réfrigérateurs -en grande partie fonctionnant à l'énergie solaire - lesquels ont permis d'augmenter la couverture en équipements de la chaîne de froid à plus de 80%.