Madagascar: Droits de l'homme - Analamanga se dote de son comité de la paix

"Organiser des ateliers et tables rondes au niveau régional entre les FDS et jeunes sans aucune discrimination pour une meilleure compréhension de la culture de la paix, résoudre des conflits au niveau local et régional", quelques objectifs relatifs à la mise en place du comité de paix de la région Analamanga.

Rentrant dans le cadre du projet Rary Aro Madagascar, mis en œuvre par le Haut Commissariat des Droits de l'Homme et l'Unesco, financé par le fonds du secrétariat général des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF), ce comité est composé par les jeunes du Rary Aro Heroes et des éléments des forces de l'ordre. La structure entend ainsi renforcer le système de remontée d'infractions des droits humains et contribuer à l'amélioration de la documentation des cas de violation tout en promouvant la consolidation de la paix grâce aux droits de l'homme.

Il conviendrait de noter que les jeunes Rary Aro Heroes regroupent des universitaires, des jeunes engagés auprès des organisations de la société civile ou encore des journalistes mus par la soif de respecter et de promouvoir les droits de l'homme. C'est dans ce sens qu'ils ont bénéficié d'un programme de formations intensives tourné autour de diverses thématiques telles que la communication pour la consolidation de la paix, la liberté de la presse et la création de contenus. Ce, afin de les accompagner dans leurs rôles de consolidateurs de la paix et promoteurs des droits de l'homme.