Madagascar: Midirama - Les Malgaches peu préoccupés par le conflit ukrainien

La population a commencé à intégrer l'idée de la détérioration de son pouvoir d'achat qui suivra la prochaine hausse des prix des carburants.

La préparation psychologique opérée par les pouvoirs publics a été menée depuis un certain temps et la question qui se pose est de savoir de quel ordre sera cette hausse inéluctable. Tous les secteurs de l'économie devraient être concernés car ils vont la répercuter sur leurs prix. Les consommateurs qui sont le dernier maillon de la chaîne devront supporter l'inflation qui en résultera. Les pouvoirs publics ont annoncé une augmentation du salaire des fonctionnaires et disent vouloir se concerter avec le secteur privé pour la fixation des rémunérations de leurs salariés. C'est tout le cadre macroéconomique qui doit être revu pour que toute la population ne soit pas trop pénalisée.

Les paramètres qu'il faut considérer sont d'abord d'ordre interne avant de parler des effets de la crise ukrainienne dont les répercussions sont ressenties dans tous les pays. Il faut pour le moment trouver le moyen de bien gérer l'économie malgache. Le régime lance un appel à l'apaisement et demande à toute la classe politique de ne pas profiter des difficultés pour souffler sur les braises de la contestation. Les syndicats ont commencé à monter au créneau et ont demandé une hausse des salaires de 30% jugée nécessaire pour amoindrir les effets de l'inflation qui va survenir. Demain, ils vont défiler pour marquer leur détermination à faire respecter le droit des travailleurs. Les autorités craignent de voir des hommes politiques se joindre à cette manifestation.

Cette journée du 1er mai sera donc une occasion de montrer la solidarité du monde du travail dans le contexte de crise actuelle. Le régime est dans une position délicate et doit réussir à maîtriser une situation qui peut lui échapper s'il n'y prend pas garde.

Sur le plan international, la guerre russo-ukrainienne supplante tous les sujets auxquels on pouvait s'intéresser habituellement. On peut mentionner, cependant, la reprise de l'épidémie de Covid-19 en Chine et le confinement ordonné par les autorités dans la ville de Shangaï. 26 millions d'habitants ne peuvent plus sortir de leur logement et ont des difficultés d'approvisionnement en nourriture. Les règles du confinement risquent de s'appliquer aussi aux Pékinois. Les Chinois ne sont pas encore totalement affectés par la crise ukrainienne qu'ils suivent de loin. Leur gouvernement n'a pas officiellement fait part de leur position dans le conflit.

Alors que la situation est en train de se tendre dans cette confrontation. La guerre est en train de prendre une autre dimension. Les forces russes avancent petit à petit et utilisent tout leur arsenal pour essayer d'écraser les Ukrainiens. Le volet diplomatique bat de l'aile pour le moment. Le secrétaire général de l'ONU qui s'est rendu à Moscou et a rencontré Vladimir Poutine a été reçu froidement. Le même accueil glacial lui a été réservé par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Lors de son passage à Kiev, un missile russe est tombé non loin de l'endroit où il se trouvait. La réponse des alliés occidentaux ne s'est pas fait attendre. Joe Biden a annoncé que 33 milliards de dollars de crédits seraient accordés aux Ukrainiens pour leur permettre d'acheter des armements modernes. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et de nombreux autres pays européens ne sont pas en reste.

En France, la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle n'a pas refroidi les ardeurs d'une partie de la classe politique qui espère prendre sa revanche aux élections législatives. La France insoumise de Jean Luc Mélenchon et le Rassemblement National de Marine Le Pen se préparent activement pour l'échéance des 12 et 19 juin.

Le monde est loin de s'apaiser. On a l'impression de vivre une nouvelle guerre froide qui peut se transformer en guerre tout court. La menace d'une troisième guerre mondiale brandie par les Russes commence à inquiéter les opinions publiques. Madagascar qui est loin de ce front européen ne semble pas pour le moment affectée par cette tension très vive. Pour les Malgaches, ce sont les difficultés de leur vie quotidienne qui les préoccupent.