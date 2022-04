Sénégal: Ligue 1 (20ème journée) - Le duel Casa Sports-As Pikine en vedette

A sept journées de la fin du championnat de Ligue 1, la lutte pour les premières loges se poursuit de plus belle au sommet du classement.

Le duel à distance entre le Casa Sports, leader et son dauphin de Génération Foot sera en vedette de cette 20ème journée. Avec trois points d'avance, les Ziguinchorois tiennent à domicile une bonne occasion de conforter un peu plus leur fauteuil. Au bas du tableau, le suspense reste également entier dans le choc des mal classés entre Mbour Pc (14e ; 17 pts) et Ndiambour (12e, 19 pts) à cœur de se dégager de la zone rouge. Pour cause de la fête de Korité, la Ligue 1 sénégalaise a calé toutes ses rencontres ce samedi.

Leader, le Casa Sports (36 pts) accueille ce samedi 30 avril sur ses bases du stade Aline Sitoé Diatta l'AS Pikine (6e, 27 pts) pour le compte de la 20e journée de la Ligue 1. Après avoir repris les commandes du championnat de Ligue 1, les Ziguinchorois tiennent une occasion de conforter leur fauteuil et lancer idéalement sa course vers le titre. Ils doivent en même temps engagé le duel à distance avec son dauphin, Génération Foot qui ne pointe aujourd'hui qu'à trois points de retard seulement (2e, 33 pts) et qui guette le moindre faux pas des hommes de Ansou Diadhiou pour virer en tête. Freinés lors de la précédente journée par l'As Douanes, les Grenats accueillent Diambars de Saly (8e, 24 pts). Dans ce duel des "Académiciens", la victoire sera tout aussi précieuse pour le club de Déni Biram Ndao puisqu'elle devrait lui permettra de rester au contact du leader et surtout de garder la distance sur ses poursuivants immédiats.

Sur le podium, après deux victoires consécutives, le Jaraaf voudra de son côté, profiter du derby dakarois qui l'oppose au stade Iba Mar Diop, à l'Union sportive goréenne (9e, 23 pts) pour poursuivre sa bonne dynamique et mettre en même temps la pression sur le duo de tête.

Après avoir surpris Génération Foot, l'AS Douane (5e, 28 points) rendra visite à la Linguère (7e, 26 pts) au stade Mawade Wade. Au stade Alassane Djigo, Teungueth Fc (10e, 21 pts) sera à la recherche d'un second souffle et tentera de relancer avec le déplacement qu'il effectuera sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur (11e, 20 pts). A l'affut du podium, Guédiawaye Football club (4e, 30 pts) n'aura pas moins un bon coup à jouer à domicile face à l'équipe thiessoise du CNEPS Excellence, première relégable, (13e, 18 pts).

Le stade Caroline Faye abritera le choc des mal-classés entre Mbour Petite côte (14e, 17 pts) et Ndiambour de Louga (12e ,19 pts). Une bonne opportunité pour les deux formations de se s'éloigner de la zone rouge et espérer assurer le maintien dans l'élite à 6 journées de la fin du marathon.

Programme 20ème journée

Samedi 30 avril 2 à 17h

Casa Sports-AS Pikine

Jaraaf - US Gorée

Generation Foot-Diambars

Linguère-AS Douane

Mbour PC-Ndiambour

Guédiawaye FC -CNEPS Excellence

Dakar Sacré Cœur -Teungueth FC

