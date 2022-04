Cameroun: NBA - Embiid envoyé à l'infirmerie pour une durée indéterminée par son compatriote Siakam

Ce vendredi, certains médias américains ont annoncé que le pivot camerounais Joel Embiid, pensionnaire de la franchise des Sixers de Philadelphie, était forfait pour une durée indéterminée, en raison d'une fracture de l'orbite de l'œil droit.

C'est un gros coup dur pour les 76ers de Philadelphia. Ce vendredi, certains médias américains, soit ESPN ainsi que The Athletic, ont annoncé que le pivot camerounais Joel Embiid, véritable star de cette franchise, était forfait pour une durée indéterminée, en raison d'une commotion ainsi que d'une fracture de l'orbite de l'œil droit. Cette blessure remonte pas plus tard que ce jeudi, lorque Embiid avait alors reçu un coup de coude de son compatriote Pascal Siakam, pensionnaire de la franchise des Raptors de Toronto, en toute fin de rencontre. A ce moment-là, l'avance des Sixers était d'un total de 29 points, lors du quatrième et dernier quart-temps du Game 6. Un match remporté donc par la franchise de Philadelphie et qui a ainsi également définitivement scellé cette qualification pour les demi-finales de conférences.

Embiid souffre également d'une déchirure ligamentaire à un pouce

Ce n'est pas la première fois que l'intérieur souffre d'une telle blessure. En 2018, Embiid avait alors été touché à l'œil gauche. Une blessure qui avait entraîné une opération et une indisponibilité d'une durée de trois semaines. Depuis le Game 3, contre ces même Raptors de Toronto, Embiid souffre également d'une déchirure ligamentaire au pouce droit. Toutefois, le joueur ainsi que sa franchise avaient décidé d'attendre la fin de ces play-offs, pour envisager une éventuelle opération. Les Sixers vont donc devoir faire sans leur star, alors qu'ils se trouvent toujours engagés dans ces fameux play-offs. Leur demi-finale de conférence Est débutera dès le lundi 2 mai prochain, contre le Heat de Miami. Cette saison, le Camerounais fait partie des finalistes pour espérer glaner le titre de MVP.

Pascal Siakam elbows Joel Embiid in the face and the Toronto fans cheer. And they call Philly fans classless 🤷♂️ pic.twitter.com/ulfy8pduAt

-- Brodes Media (@BrodesMedia) April 29, 2022