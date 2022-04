Cote d'Ivoire: CAN Féminine 2022 - Les Éléphantes de Côte d'Ivoire absentes pour une troisième fois consécutive

Du 2 au 23 juillet 2022 se disputera au Maroc la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine. Et la Côte d'Ivoire ne participera pas une fois de plus à cette compétition.

Pour la première fois, 12 équipes participent à cette fête du football féminin africain. À l'appel, manque la Côte d'Ivoire, classée 5e en Afrique. La dernière fois que les Éléphantes de Côte d'Ivoire avaient disputé une CAN remonte à 2014. Et les filles de Clémentine Touré avaient terminé 3e se qualifiant ainsi pour le Mondial Féminin 2015. Au retour de ce mondial canadien, les Éléphantes sont devenues méconnaissables ; éliminées en tour préliminaires face l'Égypte 2016), le Mali (2018) et le Nigéria (2022).

Le Nigéria trop fort ?

Pour le dernier tour qualificatif de ces éliminatoires de la CAN Féminine 2022, les Super Falcons se sont dressées devant les Eléphantes. Sur l'ensemble des deux matches, les nigérianes ont fait un cumul de score de 3-0 (2-0 - 0-1). Ruinant ainsi les espoirs de Clémentine Touré et ses filles. Le Nigéria fait donc partie des favoris de cette compétition et est bien partie pour conserver son titre. Cependant le Cameroun et l'Afrique du Sud restent de sérieux concurrents.

Bonne chance à toutes les autres équipes !