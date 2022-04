Sénégal: Ruée d'élus locaux vers Benno Bokk Yaakaar - Mbaye Ndiaye annonce d'autres ralliements

Le directeur des structures de l'Alliance pour la république (Apr), le ministre d'État Mbaye Ndiaye, réagissant à la série de ralliements d'élus locaux de l'opposition vers la mouvance présidentielle " Bennoo Bokk Yaakaar ", annonce d'autres arrivées d'ici les prochaines élections législatives. M. Ndiaye s'exprimait, jeudi, en marge de la célébration de la Nuit du Destin " Laylatoul Khadr " à la Grande mosquée " Massaalikooul Djinaan " à Dakar.

" Depuis son avènement à la tête de Sénégal, le président Macky Sall n'a eu de cesse d'appeler toutes les forces vives de la Nation pour l'accompagner dans l'immense ouvre de construction du pays. Une main tendue entendue et favorablement accueillie par des compatriotes d'ici et de la diaspora ", a déclaré, jeudi, le directeur des structures de l'Alliance pour la république (Apr), le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Sur cette lancée, dit-il, des maires issus des listes de l'opposition ; particulièrement des coalitions " Wallu Sénégal " et " Yewwi Askan Wi ", ont rallié le camp du Président Macky Sall.

Aux contempteurs de ces nouvelles recrues arguant de " deal politique " à coût onéreux et ou de " recrutement de maires pour affaiblir des adversaires politiques ", le directeur des structures de l'Apr, leur annonce le ralliement d'élus municipaux vers la mouvance présidentielle. Selon Mbaye Ndiaye, " d'autres élus de l'opposition vont officialiser leur compagnonnage avec la coalition " Bennoo Bokk Yaakar " avant les élections législatives du 31 juillet 2022 que nous voulons apaisées ". M. Ndiaye précise que " ces derniers sont mus, non par la manipulation et les invectives, mais par l'intérêt général et le meilleur devenir du Sénégal ".