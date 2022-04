Sénégal: Mbaye Niang - "J'espère revenir en équipe nationale, ça me manque de jouer pour mon pays "

Absent en équipe nationale du Sénégal depuis la CAN 2019, l'attaquant sénégalais des Girondins de Bordeaux, Mbaye Niang veut retrouver la Tanière.

" J'espère que ce sera pour bientôt. J'essaye d'être performant, car je sais que le Sénégal est une grande nation. J'ai été en sélection pendant tant d'années. J'essaye d'être performant avec mon club et inch Allah j'espère revenir très rapidement parce que ça me manque aussi ", a-t-il dit, dans une interview avec " Record ".

Le bordelais indique que la Tanière lui manque. " Ça me manque de jouer pour mon pays. Chaque fois que je vais en sélection, j'étais très fier, très content. Et ça, même les joueurs peuvent en témoigner. Donc, c'est ce qui me manque ".

" Mbaye Niang est revenu, il a retrouvé sa forme et inch Allah, il va tout faire pour revenir en équipe nationale. Ça me manque et j'ai à cœur de retrouver mes coéquipiers et le public sénégalais. Je sais qu'il y aura des sélections très prochainement. Donc, je vais travailler pour marquer des buts, de ne pas me blesser et inch Allah, le sélectionneur aura le choix de me prendre ou non lors des prochaines échéances ", a confié l'attaquant sénégalais.