Ile Maurice: Manifestation illégale à Cité Mangalkhan - Deux sabres retrouvés chez le garde-côte arrêté

Arrêté pour avoir manifesté contre l'arrestation de Dominique Seedeeal, connu comme Darren Activiste, dans la nuit du vendredi 22 avril, à Cité Mangalkhan, Floréal, Warren David Govinden, élément de la National Coast Guard (NCG), a été libéré, le lundi 25 avril, après avoir fourni deux cautions de Rs 9 000 et Rs 6 000 respectivement. Et ceci après que la police a enlevé l'objection à sa remise en liberté. Deux accusations provisoires ont toutefois été déposées contre Warren David Govinden devant le tribunal de Curepipe, soit "Illegal gathering" et "Possession of bong."

Convoqué à la Criminal Investigation Division (CID) de Curepipe pour expliquer les raisons de sa présence lors de cette manifestation au cours de laquelle les habitants sont descendus dans les rues en incendiant des pneus, le garde-côte a d'abord nié toute participation à cette manifestation. "Je clame mon innocence et d'ailleurs, je me suis certes rendu sur les lieux pour communiquer avec les policiers de la Special Mobile Force (SMF)", a-t-il déclaré en présence de son homme de loi, Me Assad Peeroo.

Mais comment justifie-t-il la présence de cet objet retrouvé sur lui ? Selon ses dires, il l'a acheté dans un magasin et l'utiliserait pour fumer du cannabis. "La pipe à eau est le dispositif de filtration, importée de Malaisie. Elle est vendue dans les magasins à Maurice."

La police a aussi effectué une fouille chez cet habitant de Curepipe où deux sabres ont été saisis. "Mo servi enn sabre pu koup poul." Sauf que cette explication peu convaincante a incité l'enquêteur à obtenir les témoignages de policiers présents lors de cette manifestation illégale et l'un d'eux a déclaré avoir vu Warren David Govinden en possession d'un sabre, le jour de la manifestation. "Si je vous dis qu'un témoin vous a vu se jeter sur les policiers, qui étaient là pour maintenir l'ordre et que vous avez brandi un sabre contre eux, qu'avez-vous à dire ?", lui a demandé l'enquêteur. Warren David Govinden a démenti cette allégation.