Ile Maurice: L'expulsion du Slovaque justifiée par le MSM

La déportation du Slovaque Peter Uricek au menu d'une conférence de presse du MSM le samedi 30 avril.

Selon l'Attorney-General, Maneesh Gobin, le gouvernement n'a pas communiqué, car il y avait une affaire en cour et un ordre du juge. Reprenant la chronologie de l'affaire, dont un communiqué a été publié, l'Attorney- General justifie la déportation. "Le Court order concerne le Deportation Act et l'Extradition Act. Sauf qu'il y a une troisième procédure sous l'Immigration Act. L'article 6 et l'article 9 donnent l'autorité le droit de retirer le statut de résident pour le retourner dans son pays. C'est une disposition faite selon la discrétion absolue du Premier ministre. Je suis confiant qu'on n'a enfreint aucune disposition légale. Au sujet de l'ordre du juge sur la déportation et l'extradition, l'affaire a été référée au DPP. Tout dépend de ce que va faire le DPP. Mais je réitère que tout a été fait dans la légalité", a expliqué longuement Maneesh Gobin.

L'Attorney-General demande à la population de juger. "Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Le laisser rester à Maurice ? L'ile Maurice est et ne sera jamais un refuge pour les trafiquants. Ce n'est pas une terre d'accueil pour les criminels et les trafiquants. Mons Varma fait son travail en tant qu'avocat. C'est un membre d'un gang qui est lié à un trafic de 480 kilos de méthamphétamine d'une valeur de 16.8 millions d'euros. Il faut cesser avec cette hystérie. Ce monsieur fera face à la justice dans son pays. Maurice a fait des efforts pour sortir de toutes les listes afin de ne pas de retrouver sur la liste de "harbouring criminal". Nous n'allons pas permettre que notre république soit entachée" a exhorté l'Attorney General.

Par ailleurs, le ministre de la Sécurité sociale, Fazila Jeewah-Daureeawoo a souligné que Maurice passe par des moments difficiles. Notamment avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Selon elle, le gouvernement a décidé de subventionner les produits de consommation les plus utilisés.

"Un sachet d'un kilo de lait Farmland devait être vendu à Rs 274.50, avec la subvention de Rs 41, le prix est de Rs 206. Également la boite de beurre Tara qui est vendue à Rs 77 devait être au prix de Rs 97 sans la subvention. Pour le prix de l'huile de soja qui est vendue à Rs 56, sans la subvention, la bouteille aurait coûté Rs 94. C'est une subvention de 58%. Le pain soit le pain maison reste à Rs 2.60. Le gouvernement va subventionner la farine de 25 kilos pour les boulangeries pour Rs 108.85 au lieu de Rs 155.50. Cette baisse va permettre de garder le prix du pain stable", a fait ressortir Fazila Jeewah-Dareeawoo.

Joe Lesjongard, de son côté, blâme le Mauritius Turf Club pour être à l'origine de cette situation. "Lorsqu'un régulateur comme la Gambling Regulatory Authority donne des conditions il faut respecter et non négocier comme voulait le faire. Maintenant faute de licence, la Municipalité de Port-Louis a repris la concession. Et vu que le MTC veut respecter toutes les conditions, la GRA refuse de donner la licence, car il ne peut plus organiser les courses. Le gouvernement est favorable à ce que la saison hippique reprenne, mais dans des conditions établies", a souligné le ministre des Services publics.

D'ailleurs, ce dernier explique que le gouvernement a déboursé Rs 15,5 millions de salaires pour les emplois du MTC sous le Wage Assistance Scheme.