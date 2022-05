Congo-Kinshasa: Conseil provincial de sécurité à Lubumbashi - Les communautés kasaïenne et katangaise exhortées à une cohabitation pacifique

Venu participer aux travaux de la Conférence interprovinciale pour la cohabitation entre les communautés katangaise et kasaïenne, le président Félix Tshisekedi a présidé le 28 avril à Lubumbashi, la réunion du Conseil provincial de sécurité qui a connu la participation du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde; du vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo; et du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula Katwe.

Faisant le compte rendu de la réunion, le ministre de l'Intérieur a indiqué que suite à des tensions alimentées dans le Haut-Katanga et qui ont amené le Premier ministre à conduire une délégation à Lubumbashi, le président de la République était venu s'entretenir avec les autorités politico-administratives et avec les services de renseignement et de sécurité afin que chacun contribue à sa manière à sécuriser et faire respecter les droits reconnus à tout citoyen congolais.

Il a été recommandé à toutes les communautés kasaienne et katangaise le respect mutuel pour une cohabitation pacifique dans la paix, l'unité et la cohésion nationale. Le vice-Premer ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, a aussi souligné que le chef de l'État s'est entretenu le même jour avec plusieurs autorités politiques et administratives concernées par la résolution des tensions interethniques qui prévalent dans les deux espaces.

Les services de renseignement et de sécurité ainsi que les responsables des provinces issues de l'ex-Katanga et l'ex-Kasaï devraient, chacun à sa manière, contribuer pour sécuriser et faire respecter les droits reconnus à tout citoyen congolais.