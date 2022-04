Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Un engagement en faveur de l'université catholique

Poursuivre les efforts pour que les travaux aillent de l'avant a été la toile de fond d'un échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, et l'Association des fondateurs de l'université catholique du Congo-Brazzaville, conduite par son président, Mgr Louis Portella Mbuyu.

" Nous sommes soutenus de tout côté. Il y a d'abord l'engagement du président de la République qui avait posé la première pierre de l'université catholique du Congo-Brazzaville. Ensuite, l'apport de la ministre l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Nous devons aller de l'avant pour que ce projet devienne une réalité ", a déclaré Mgr Louis Portella Mbuyu, président de l'Association des fondateurs de cette université, au sortir de l'entrevue avec la ministre Delphine Edith Emmanuel.

La première pierre de l'université catholique du Congo-Brazzaville a été posée, le 11 décembre 2015, à Liambou dans le département du Kouilou, à quelques kilomètres de Pointe-Noire. Les évêques du Congo, fondateurs de cette œuvre, ont choisi de l'installer à Pointe-Noire car les deux seules universités publiques du pays se trouvent à Brazzaville. Or, Pointe-Noire est le bassin d'initiatives industrielles et économiques qui nécessitent un accompagnement par la formation de techniciens et de managers qualifiés.

Les objectifs des fondateurs et des membres du comité de parrainage de cette université sont, entre autres, former une élite intellectuelle et professionnelle compétente dans divers domaines des sciences et du management des organisations ; aider les jeunes du Bassin du Congo à faire des études de qualité dans leur environnement pour en comprendre les enjeux scientifiques et managériaux ; participer à endiguer la fuite à l'étranger des étudiants et leur permettre la mobilité à l'intérieur du Bassin du Congo pour la sauvegarde et le développement de son environnement.

Il convient de rappeler que la construction de cette université se fait grâce à l'engagement financier de Total Energies, Chevron et la Société nationale des pétroles du Congo, réunis au sein du consortium pétrolier de l'exploitation de Moho-Nord.