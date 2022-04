Ile Maurice: Dhyana Gukhool - Entraîner son esprit à penser aux risques et à trouver des solutions

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, dit le dicton, qui va d'ailleurs comme un gant à Dhyana Gukhool.

A 34 ans, elle coiffe déjà la double casquette de Group Head of Internal Audit à la Mauritius Union Assurance Co. Ltd et préside l'Institute of Internal Auditors Mauritius, tout en étant Fellow de l'ACCA. Faut le faire.

Cette Port-lousienne a fréquenté le Notre Dame de Lorette RCA avant d'entamer et compléter son cycle secondaire au Renganaden Seeneevassen SSS et au Port-Louis State College, rebaptisé depuis GMD Atchia. Elle se sent naturellement attirée par la comptabilité, ce qui explique qu'elle choisit cette matière, couplée au français et à l'art, en Form VI.

Son Higher School Certificate brillamment obtenu, elle cherche un emploi et est embrigadée par la Mauritius Commercial Bank et envoyée dans le département du Trade Finance. Et bien que cet univers, précise-t-elle, soit très technique, il est néanmoins très intéressant. Elle y apprend des tas de choses. Elle passe quatre ans dans ce département avant d'être promue et envoyée dans le département de l'audit interne. C'est là qu'elle découvre les bases de l'audit interne et ce domaine particulier de la comptabilité l'incite à suivre en parallèle des cours de comptabilité pour obtenir l'accréditation de l'Association of Chartered Certified Accountant (ACCA) "car c'était une façon d'appliquer ce que je j'apprenais professionnellement." Elle complète son ACCA. Elle mesure la contribution de l'ACCA dans son parcours. "L'ACCA a été l'élément-clé dans mon parcours car c'est cette qualification qui m'a ouvert des tas de portes, m'a permis de découvrir tant de choses et d'être reconnue comme une professionnelle dans mon domaine." Elle obtient même la désignation Fellow Member of Association of Chartered and Certified Accountants, ce qui renforce la confiance que son entourage professionnel a en elle. Sans compter que les avantages d'être un membre de l'ACCA sont multiples. "Je parle surtout là du réseau, de l'accès à l'information, à des formations pertinentes et aux diverses autres opportunités."

"Si un département d'audit interne fonctionne correctement (... ), cela aide définitivement l'entreprise à mieux gérer les risques."

C'est à ce moment-là qu'elle reçoit une offre du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC). Dhyana Gukhool avoue qu'elle a longuement hésité avant d'accepter. "J'avais passé huit ans à la MCB et c'était mon premier emploi. C'est toujours difficile de quitter sacomfort zone." Après mûres réflexions, elle saute le pas et rejoint PwC et plus particulièrement leur département de Risk Assurance Services. Celui-ci offre divers services dont l'audit interne et cela lui permet de se spécialiser dans le domaine. Elle dit avoir appris énormément à PwC. "Auparavant, j'exerçais dans le milieu strictement bancaire. A PwC, j'ai découvert, avec grande joie, d'autres industries telles que la construction, l'hospitalité, les secteurs manufacturiers mais surtout d'autres entreprises financières où je me suis spécialisée. J'ai aussi eu l'occasion de travailler dans d'autres pays, notamment sur le continent africain." Tous ces frottements lui permettent d'acquérir d'autres compétences telles la gestion du personnel et celle des budgets.

À la fin de la journée, précise-t-elle, l'auditeur contribue à rendre meilleure une entreprise. "Vous aidez à résoudre des problèmes. Vous avez acquis une connaissance approfondie de l'entreprise et tout enrichit votre expérience d'auditeur. Si un département d'audit interne fonctionne correctement et que l'auditeur a l'indépendance voulue pour faire son travail en toute objectivité, cela renforce davantage l'entreprise et l'aide définitivement à mieux gérer les risques."

Elle profite de son passage à PwC pour suivre un cours en ligne et obtenir la qualification de Certified Internal Auditor (CIA) auprès de l'Institute of Internal Auditors (IIA) aux États-Unis. "Je dois dire que PwC encourage énormément les études supérieures et le soutien de l'équipe était constant. Ayant obtenu mon CIA, cela m'a permis de renforcer encore plus mes compétences en audit interne."

Dhyana Gukhool se sent alors prête à passer à autre chose. Elle rejoint la MUA en 2018 en tant qu'Internal Audit Manager, responsable des activités d'audit interne à Maurice. Et tout en travaillant, elle entame et complète une maîtrise en Professional Accountancy auprès de l'université de Londres. "J'ai alors mieux compris les aspects de gestion dans une entreprise au niveau stratégique et exécutif, que je n'avais malheureusement pas eu l'occasion de connaître. Cette maîtrise comprenait des modules aux thèmes pertinents à ma fonction actuelle et aussi des simulations de projets, permettant une visibilité sur certains rôles des gestionnaires en termes de prise de décisions et d'orientation stratégique." Ses responsabilités ont ensuite évolué pour inclure les filiales kenyane, tanzanienne, rwandaise et ougandaise, d'où sa nomination en tant que Group Head of Internal Audit. Son équipe est constituée d'auditeurs basés à Maurice et au sein des filiales de l'Afrique de l'Est.

Depuis 2017, elle a rejoint le comité de direction de l'Institute of Internal Auditors de Maurice et a pris l'engagement de promouvoir la profession d'auditeur interne. Et depuis novembre dernier, elle occupe le poste de présidente. "Mon équipe et moi sommes fortement engagés à faire connaître ce métier passionnant d'auditeur interne. Nous organisons souvent des forums et des sessions de formations pour aider nos membres, des auditeurs internes de diverses entreprises mais aussi des professionnels en général car il est important de leur faire découvrir plus en profondeur des thèmes pertinents à leurs fonctions. On leur offre aussi l'opportunité de se rencontrer pour discuter de sujets communs et d'avoir accès au réseau d'auditeurs internes de Maurice."

Dans un avenir pas trop lointain, Dhyana Gukhool souhaite "créer encore plus d'engouement auprès de jeunes professionnels pour qu'ils aspirent à devenir des auditeurs internes et à promouvoir le rôle important que cette fonction apporte aux entreprises."