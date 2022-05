Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Mille six cents jeunes entrepreneurs bientôt formés

Entre le 9 mai et le 9 juillet, des jeunes participeront à une session de formation selon la méthode STEP (Student Training Entrepreneurial Promotion ou Formation estudiantine pour la promotion). Il s'agit des jeunes responsables des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Au total, 1600 jeunes entrepreneurs, dont 640 provenant de Kinshasa et 320 autres de Lubumbashi, Matadi et Goma, participeront dans les prochains jours à une grande formation dans le cadre de l'appui aux MPME. La méthode STEP utilisée par les formateurs fait référence à une formation à l'entrepreneuriat qui permet aux jeunes adultes de développer des compétences, des connaissances et de la confiance pour poursuivre une carrière entrepreneuriale. En effet, le grand défi est de pousser les jeunes responsables des MPME à considérer l'entrepreneuriat comme un métier et non un passe-temps.

Un phénomène montant

Depuis plusieurs années, les MPME ont pris une grande importance au sein de la société congolaise. Beaucoup d'experts ne jurent que sur elles pour booster l'entrepreneuriat local et engager le pays inexorablement dans la voie du développement. En République démocratique du Congo, elles riment forcément avec PADMPME, un projet visant à les appuyer. Pour cette formation massive, l'organisateur, en l'occurrence le PADMPME, a ciblé les principales villes du pays : Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma. Il s'agit des jeunes recrutés dans les différentes plateformes d'encadrement des entrepreneurs, et aussi parmi ceux qui avaient participé au concours du Plan d'affaires organisé par le projet, renseigne le PADMPME.

Au sujet des motivations de cette formation, le projet apporte quelques précisions. Il s'agit tout simplement d'équiper les jeunes entrepreneurs et aspirants entrepreneurs en capacités de développement de leur business et de leur fournir des moyens efficaces susceptibles de leur permettre de créer des emplois pour eux-mêmes et pour d'autres membres de la communauté. Les formateurs ont été sélectionnés après la mise en concours des structures d'encadrement des jeunes et des associations patronales. Ils sont capables d'assurer la dissémination, martèle le PADMPME. Enfin, le fait le plus intéressant est que les jeunes entrepreneurs formés vont recevoir un capital pour leur permettre de mieux structurer leurs petites entreprises.