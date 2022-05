Congo-Brazzaville: Métier d'assistanat - Des secrétaires et assistantes d'administration défendent leur profession

Des professionnelles d'administration ont sollicité, le 30 avril, aux décideurs politiques, la valorisation du métier d'assistanat, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du secrétariat sur le thème " Plaidoyer pour la profession ".

Au Congo, la journée a été marquée par une session de formation organisée par l'Association professionnelle des assistantes et secrétaires du Congo (Apasc), que dirige Virginie Léopoldine Batchy. L'objectif est d'aider les secrétaires et assistantes à exercer à bon escient leur métier afin de devenir des véritables ambassadeurs de leur structure respective.

La rencontre a été marquée par la présentation de l'association, le témoignage sur le métier d'assistanat donné par le chef de département Etude et règlementation à la vane à la Société nationale des pétroles du Congo, Bissouta Gomes. Elle a été également un moment d'échange et de discussion du positionnement du métier, d'un côté, et de renforcement des compétences, de l'autre, a indiqué la présidente de l'association, Virginie Léopoldine Batchy.

" C'est ici le lieu autorisé pour demander que l'on examine la place de la secrétaire dans l'entreprise et qu'on lui accorde un meilleur statut dans les conventions collectives, surtout lorsqu'elle a fait ses preuves. C'est frustrant de travailler vingt ans et ne pas avoir la possibilité de faire carrière ou d'évoluer ", a regretté la présidente.

A cet effet, elle a sollicité que la Journée internationale dénommée également " La fête des secrétaires " soit aussi soutenue au niveau national, régional et international. Pour elle, le poste d'assistante doit être incorporé dans la composition des cabinets ministériels, avoir un partenariat avec les structures afin que soient mises en place des antennes pour faire le relais des activités de l'association.

" Compte tenu du rôle pivot que jouent les secrétaires et assistantes dans les administrations, nous demandons la modification du décret qui porte organisation et composition des cabinets ministériels ", a-t-elle émis. Elle a, par ailleurs, assuré de la disponibilité de l'association à accompagner les secrétaires et assistantes à devenir des leaders dans l'évolution et l'évaluation de leurs carrières.

" A l'heure où les métiers sont en voie de disparition, le métier de secrétaire est en pleine mutation. Pour cela, l'Apasc s'est donné la mission d'effectuer un éveil du métier et propose des audits pour les postes de secrétaire ", a indiqué la présidente.

Magaly Bonga, membre de l'Apasc, a, pour sa part, présenté la structure. La vision est de devenir un partenaire incontournable en matière de plaidoyer, d'accompagnement et de formation des métiers de secrétariat et de l'assistanat. Elle envisage être une plateforme de recrutement des secrétaires et assistantes au niveau national et international.

Notons que l'Apasc a pour missions de promouvoir le métier, mener des actions de valorisation du métier et accompagner les entreprises et administrations dans la formation professionnelle de leurs secrétaires et assistantes, développer le réseau mis en place depuis 2003, ainsi que faire le plaidoyer auprès des décideurs pour une amélioration du contenu de la formation diplômante et bien d'autres.