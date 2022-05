Afrique de l'Ouest: Une région particulièrement attractive pour les criminels

La plupart des 16 pays d'Afrique de l'Ouest bordent l'océan Atlantique, ce qui en fait des lieux de transit entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique très prisés des criminels.

Le renforcement de la sécurité en Afrique de l'Ouest constitue un enjeu mondial afin de lutter contre la criminalité qui sévit dans la région : trafic de stupéfiants, trafic de migrants, traite d'êtres humains et terrorisme.

Le Système d'information policière d'Afrique de l'Ouest (SIPAO), mis en œuvre par INTERPOL et financé par l'Union européenne depuis 2012, vise à accroître l'échange d'informations et la coordination entre les services chargés de l'application de la loi de la région.

Ce dispositif permettant aux officiers de police des pays d'Afrique de l'Ouest d'accéder à des informations policières cruciales dans les bases de données criminelles nationales et celles d'autres pays de la région afin de favoriser l'identification de criminels et de contribuer aux enquêtes en cours, de perfectionner l'analyse des problèmes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme qui touchent la région et la compréhension de la criminalité en provenance de ou transitant par l'Afrique de l'Ouest .

Il participe au renforcement de la coopération policière et judiciaire en matière pénale au sein de la région, ainsi qu'avec l'Union européenne et le reste du monde.

Le programme soutient les initiatives des autorités nationales et de la Cédéao en faveur de la sécurité des citoyens d'Afrique de l'Ouest et est mis en œuvre à l'échelle nationale, régionale et mondiale.

Le Togo est membre de ce programme. Dans ce cadre, il a inauguré le Centre d'information de police du Togo (CIPT) dont la mission correspond très exactement aux objectifs du SIPAO.

'Le CIPT permettra de disposer de beaucoup de données et de coopérer avec les autres services et avec nos collègues à l'étranger', a indiqué le ministre de la Sécurité, Damehane Yark.

Le programme, initié par Interpol, vise à accroître l'échange d'informations policières en Afrique de l'Ouest, une région particulièrement attractive pour les criminels.