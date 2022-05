Sénégal: Vol avec effraction - Deux ans ferme contre le faux gendarme

Poursuivi pour vol avec effraction au préjudice de la dame F. Sène, le faux gendarme A. A. Thiome va devoir patienter deux ans en prison. Son complice receleur, S. M. Ndiaye, qui est en liberté provisoire, a écopé deux ans, dont trois ferme.

Le faux gendarme A. A. Thiome a été peu loquace à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar où il a comparu, hier, pour vol avec effraction au préjudice de F. Sène. Il ne s'est pas attardé sur sa relation avec la plaignante qui l'accuse de lui avoir volé deux téléviseurs, deux téléphones portables et d'autres objets électroménagers. Au total, elle a estimé son préjudice à 3 750 000 FCfa. En fait, le prévenu qui fréquentait son domicile s'est présenté comme gendarme. Il avait ainsi fini par se familiariser avec les enfants de la femme d'affaires.

Face au Tribunal, celle-ci a soutenu que le prévenu a défoncé trois portes de sa demeure avant de dérober ses appareils dans son salon. Ce que le mis en cause a réfuté à la barre. Niant s'être présenté comme gendarme, il a soutenu avoir profité d'un moment d'inattention de la propriétaire des lieux pour dérober le matériel indexé. À l'en croire, il n'a volé que deux téléviseurs et deux téléphones portables, contrairement à la déclaration de la partie civile. Après son forfait, Thiome, placé sous mandat de dépôt le 20 avril 2022, a vendu les télés à S. M. Ndiaye, commerçant établi au marché Colobane.

Ce dernier sera arrêté pour recel avant de bénéficier d'une liberté provisoire. À la barre, S. M. Ndiaye a reconnu avoir acheté les deux téléviseurs à 175 000 FCfa. Interpellée sur le coût de ces appareils, la victime F. Sène a soutenu avoir acquis l'un à 1 500 000 FCfa à l'étranger et l'autre à 160 000 FCfa à Dakar, avant de réclamer 3 750 000 FCfa à titre de dommages et intérêts. Convaincu de la constance des faits à l'égard des mis en cause, le Parquet a dénoncé leur mauvaise foi. Il a respectivement requis deux ans et six mois fermes contre A. A. Thiome et S. M. Ndiaye.

L'avocat de Ndiaye a indiqué qu'il n'y a aucun élément du dossier qui atteste de la mauvaise foi de son client. À son avis, l'erreur commise par son client, c'est d'avoir acheté sans prendre toutes les précautions, plaidant alors la clémence. Dans son délibéré, le Tribunal a partiellement suivi le parquet en condamnant Thiome à deux ans ferme et S. M. Ndiaye à deux ans, dont trois mois ferme. Les prévenus doivent payer 3 750 000 FCfa à la victime en guise de réparation.