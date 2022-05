Cote d'Ivoire: Primature - Karim Traoré, le nouveau Directeur de Cabinet prend fonction

Le nouveau Directeur de Cabinet de la Primature, Karim Traoré, qui succède à Emmanuel Ahoutou Koffi, a pris fonction le 29 avril 2022 à Abidjan. La passation de charges a eu lieu sous la direction de la Secrétaire Générale du Gouvernement, Eliane Atté Bimanagbo.

Karim Traoré a exhorté l'ensemble du personnel à un travail en synergie afin de satisfaire les attentes du Président de la République et du Premier Ministre. Auparavant, le Directeur de Cabinet sortant lui a transmis les dossiers en instance.

Karim Traoré était précédemment Directeur de Cabinet Adjoint en charge de la Gouvernance économique et des Infrastructures au Cabinet du Premier Ministre.

Il est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Statisticien, obtenu à l'École Nationale supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan et d'une Maîtrise en Economie Publique de l'Université de Cocody, Abidjan.

Le nouveau Directeur de Cabinet est également titulaire d'un Master of Business Administration (MBA) en Finances, obtenu aux Etats-Unis. Diplôme délivré conjointement par London School of Economics and Political Sciences, HEC Paris et Stern School of Business de New York University.

En 2013, Karim Traoré rejoint le Fonds Monétaire International (FMI), en qualité d'Economiste au sein de l'équipe en charge du Togo. Depuis 2018, il est Expert Extérieur de cette institution de Bretton Woods, en matière de Gestion des Finances Publiques.

Entre décembre 2014 et octobre 2018, Karim Traoré a été Directeur de Cabinet au Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat. En juillet 2021, il est nommé Directeur de Cabinet Adjoint du Premier Ministre, chargé de la Gouvernance économique et des Infrastructures.

Agé de 45 ans, il est marié et père de trois enfants.