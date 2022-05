Tunisie: Sortie de "Sultan" d'Alune Wade - Comme un voyage initiatique

12 morceaux distingués font le 5e album d'Alune Wade disponibles en ligne, sur Soundtrack. L'artiste nous fait partager son voyage sonore en Afrique à travers "ultan". Des sonorités propres à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique du Nord fusionnent et se mélangent à divers instruments.

Les rythmes et les sonorités émergeant de "Sultan" mêlent soufi, chant andalou, afrobeat, Maqams orientaux et jazz. Des itinéraires menés à Dakar, Oran, Tunis, Tambouctou se dessinent musicalement. Des morceaux qui racontent et mêlent le passé et le présent de ces contrées : leurs histoires, et leur actualité brûlante sont chantées. Une mise en valeur de ce patrimoine musical fait inconditionnellement la richesse de cet album. Un album qui n'a rien à envier à un voyage initiatique.

Soutenu par l'Institut Français de Tunisie, ce projet musical a été réalisé en collaboration avec des musiciens, comme Adriano Tenorio DD aux percussions, Cédric Ducheman au piano et claviers, Carlos Sarduy à la trompette, Hugues Mayot au saxophone, Daril Esso à la batterie, etc. d'autres instrumentalistes à la batterie, au guembri, à la flûte, au Oud, rappeurs, chanteurs, batteurs ont participé à cette effusion sonore.

Des noms, comme Paco Sery, Cyril Atef, Lenny White, Josh Dutsh, Ismail Lumanovski, Hein Benmiloud, Mustapha Sahbi, Nasriddine Chebli, Harold Lopez Nussa, Christian Sands, Leo Genovese, Bobby Spark, Daniel Blake, Faris Ishaq font retentir les voix de Nora Mint Seymali, Mounir Troudi, PPS the Writah, Aziz Sahmaoui, Mehdi Nassouli et Djam. Les 12 titres de l'album "Saba's journey", "Donso", "Sultan", "Nasty sand", "Uthiopic", "Portrait de Maure", "Djolof Blues", "Dalaka", "L'ombre de l'âme", "Lullaby for Sultan", "Célébration" et "Café Oran" chantent des territoires divers et une richesse musicale exceptionnelle.

Alune Wade est bassiste, interprète, producteur, auteur et compositeur sénégalais. 4 albums ont déjà été réalisés "Mbolo" (2006), "Ayo Nene" (2011), "Havana Paris Dakar" réalisé avec le pianiste cubain Harold Lopez-Nussa en 2015 et "African Fast Food" en 2018. "Sultan" a été réalisé en partie à la Villa Salammbô dans le cadre d'une résidence artistique en incluant des musiciens participants tunisiens, Salah Barka pour les costumes et l'artiste photographe Hela Ammar pour les photos. "Sultan" s'inscrit dans la continuité du parcours musical de l'artiste. Alude Wade se produira à l'IFT Tunis et à Sfax en juin.