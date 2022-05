Togo: Message de Hawa Cissé Wagué au gouvernement en quittant le Togo

En poste depuis juillet 2018 à la suite de Joëlle Dehasse, Hawa Cissé Wagué, la Représentante Résidente de la Banque Mondiale au Togo va aussi quitter le pays dans quelques semaines pour une autre destination.

Vendredi, à la cérémonie de clôture officielle du projet EJV (projet d'opportunités d'Emploi des Jeunes Vulnérables) financé par la Banque Mondiale, elle a laissé un message au gouvernement non seulement sur le projet EJV mais aussi sur son souhait pour les relations devant exister entre la banque et le Togo.

" Ce projet est un projet très particulier et spécial qui a répondu à un problème récurrent dans presque tous les pays au monde et particulièrement au Togo. Je pense qu'avec les réalisations que ce projet a eues maintenant, ce n'est pas parce que le projet se clôture que la problématique est finie. Au contraire on doit pérenniser ce qui est déjà fait à travers les actions et aussi voir dans quelles mesures à travers les réformes et les actions à entreprendre pour faire en sorte que la problématique de l'emploi des jeunes ou des gens vulnérables puisse être résolue.

La question de pouvoir avoir une activité rémunératrice de qualité est importante pour avoir une croissance qui bénéficie à tout le monde. Et ça c'est un objectif de la feuille de route du gouvernement qui prône le développement inclusif avec une croissance forte. La banque ne peut qu'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme national.

C'est vraiment un plaisir de voir les réalisations de ce projet et de voir aussi qu'il y a un engagement à continuer dans la même dynamique. On va continuer à accompagner le gouvernement. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour que la concrétisation des appuis de la banque au Togo et pour que le portefeuille soit le plus performant possible sur le continent et dans le monde ".