Sénégal: Ligue 1 / 20ème Journée, ce samedi : Génération Foot - Diambars, un duel d'Académiciens

Ce samedi encore, d'alléchantes affiches sont au menu de la 20ème journée de la Ligue 1 avec des derbies et des chocs. Le leader Casa Sports reçoit As Pikine au stade Aline Sitoé Diatta, au moment où le Jaraaf accueille son " traditionnel rival ", Us Gorée. Mais l'attraction de ce tour de chauffe reste le duel des Académies entre Génération Foot et Diambars. Deux équipes qui ont raté leur dernière sortie en championnat.

C'est dans un contexte assez particulier que les deux académies les plus titrées du football local sénégalais, Génération Foot et Diambars, vont s'affronter cet après-midi au stade Djibril Diagne de Déni Biram Ndao, en match comptant pour la 20ème journée de la Ligue 1. Ces deux formations, le week-end dernier, ont plié l'échine respectivement devant l'As Douanes (3-2) et devant le Jaraaf (1-0). De piètres performances donc que les Grenats et les Académiciens de Saly ne voudront en aucun cas reproduire aujourd'hui, et qui risquent surtout d'électriser davantage ce derby.

Dauphine du leader Casa Sports, Génération Foot (2ème, 33 pts) aura ainsi à cœur de se racheter devant son public. À seulement trois longueurs du fauteuil, les hommes d'Olivier Perrin mettront donc toutes les chances de leur côté pour remporter ce match et coller davantage aux basques des Sudistes. Mais ce sera sans compter sur un susceptible sursaut d'orgueil de Diambars (8ème, 24 pts) qui ne voudra pas enchaîner avec un troisième revers de suite. Même s'ils alternent le chaud et le froid cette saison, les partenaires de Pape Demba Diop sont capables de créer la sensation de cette 20ème journée en s'offrant le scalp des Grenats.

Au même moment, puisque tous les matches de ce 20ème acte se jouent cet après-midi à 17h00, le leader Casa Sports (1er, 36 pts) accueille As Pikine (6ème 27 pts) au stade Aline Sitoé Diatta. En très grande forme actuellement, les " Vert ", qui poursuivent leur folle ascension, joueront le coup à fond pour s'offrir une 10ème victoire cette saison. Ils pourront compter sur leur talentueux milieu de terrain Etane Aimé Tendeng pour venir à bout des " Banlieusards " de l'As Pikine qui n'ont plus gagné depuis deux journées. Ainsi, les hommes de Massamba Cissé sont obligés de rentrer de Ziguinchor avec un résultat positif pour espérer recoller au peloton de tête.

L'autre affiche phare de cette journée mettra aux prises les deux clubs traditionnels Jaraaf (3ème, 30 pts) et Us Gorée (9ème, 23 pts) dans le derby de la capitale. Après leur retentissant exploit, le week-end dernier, à Saly, contre Diambars (1-0), les Médinois vont devoir sortir le grand jeu pour s'imposer devant les Insulaires et rester dans la course au titre.

Programme 20ème journée

Samedi 30 avril 2022

17h00 : Dakar Sacré-Cœur - Teungueth Fc (stade Alassane Djigo)

17h00 : Mbour Pc - Ndiambour (stade Caroline Faye)

17h00 : Casa Sports - As Pikine (stade Aline Sitoé Diatta)

17h00 : Génération Foot - Diambars Fc (stade Djibril Diagne)

17h00 : Jaraaf - Us Gorée (stade Iba mar Diop)

17h00 : Guédiawaye Fc - Cneps (stade Ibrahima Boye)

17h00 : Linguère - As Douanes (stade Mawade Wade)