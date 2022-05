Egypte: Le 25 avril demeurera un jour éternel dans la memoire de notre Nation

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé que le Sinaï, pour les Égyptiens, était le joyau de couronne et une source de fierté pour toute la nation, étant la seule terre où Allah le Tout-puissant s'est manifesté.

Le chef de l'Etat a tenu ces propos dans une allocution enregistrée et prononcée lundi matin à l'occasion du 40e anniversaire de la libération du Sinaï.

Le 25 avril, demeurera un jour éternel dans la mémoire de notre nation, le jour où se sont concrétisées la forte volonté et la détermination solide des générations conscientes de la valeur de l'appartenance à cette patrie, raison pour laquelle elles se sont sacrifiées pour la défendre, a noté le président tout en rendant hommage à tous ceux qui ont contribué à la restitution de cette terre sainte.

Le président Al-Sissi s'est de même félicité des diplomates égyptiens qui ont mené "la bataille" des négociations avec patience pour restituer cette terre tout en rendant hommage à l'âme du feu président Anwar El-Sadate qui, avec le courage des chevaliers, a pris la décision de la guerre et de la paix et avec la vision du dirigeant, a aspiré à créer un climat sécurisé et à instaurer la stabilité pour son peuple et pour les peuples épris de la paix, jusqu'à ce que nous avions récupéré toute la terre pour ainsi commencer une nouvelle phase de reconstruction de notre cher Sinaï qui a servi de première ligne de défense pour cette patrie.

M. Al-Sissi a mis en évidence les projets, mis en place dans tout le Sinaï dans le but de le développer et de tirer parti de ses ressources et réaliser prospérité pour ses habitants.

Célébrer l'anniversaire de la libération du Sinaï coïncide avec plusieurs occasions religieuses et nationales, a fait savoir le Rais et ce en allusion au jubilé d'or de la victoire d'octobre, selon le calendrier hégirien, laquelle a frayé la voie à la récupération de cette partie "bénie" de l'Egypte, ajoutant qu'elle coïncide également avec Pâques des coptes, auxquels il a adressé ses meilleurs vœux aussi bien qu'avec la fin du mois béni de Ramadan et l'approche de l'Aid al-Fitr.

Au vu de la conjoncture très compliquée aux échelles régionale et internationale, maximiser les capacités de l'Etat viennent en tête des priorités de la direction politique qui a prévu l'avenir avec une vision profonde des incidents et une perspicacité pour les changements et les développements internationaux, a mentionné le président Al-Sissi.

Opter pour la paix, signifie posséder la force nécessaire pour la préserver, a fait savoir le chef de l'Etat tout en adressant un message d'estime aux éléments de l'armée égyptienne qui se déploient partout dans la patrie et renouvellent la loyauté envers Allah le Tout-puissant et la patrie tout en étant prêts à défendre la nation qui a une confiance absolue en leurs capacités.

Et le président de conclure qu'avec le souci accordé aux capacités militaires de l'Etat, nous poursuivons en parallèle, la promotion de ses capacités globales avec en tête la puissance économique pour établir une économie puissante et résiliente face aux divers crises qui nous permettent de réaliser des taux de croissance élevées et créer des emplois à nos jeunes prometteurs qui cherchent à se réaliser et à tracer leur avenir tout en implorant le Tout-puissant à préserver l'Egypte et son peuple.