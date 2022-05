Angola: Les médecins soulignent les progrès du secteur de la santé au cours des cinq dernières années

Luanda — Les professionnels de la santé, les médecins, les infirmières et les techniciens des unités de santé de Luanda, ont salué, ce samedi, l'augmentation des ressources humaines et des infrastructures au cours des cinq dernières années, ce qui a contribué à l'amélioration des conditions dans les hôpitaux et à l'humanisation des services fournis à la population.

Au cours des cinq dernières années, l'Exécutif a investi dans la construction et la réhabilitation de 79 hôpitaux de référence, entre autres établissements, centres et postes de santé nationaux et provinciaux.

Parmi les unités construites figurent des centres d'hémodialyse, des centres d'orthopédie et des laboratoires d'analyses cliniques.

Ces unités ont permis de mettre à la disposition de la population 32 619 lits d'hospitalisation, dont 1 400 en réanimation.

Sur le plan des ressources humaines, à l'issue des deux derniers appels d'offres publics, 33 093 professionnels de santé, dont 2 373 médecins, ont été embauchés.

Selon le docteur Carlos Masseca, qui s'adressait à l'ANGOP en marge d'une marche des professionnels de la santé, l'action de l'exécutif a catapulté le système national de santé, le dotant d'infrastructures de pointe et de référence, ainsi que d'un personnel capable de répondre à la demande et aux besoins des communautés.

Le médecin a souligné, comme conséquence de l'augmentation des infrastructures et du personnel spécialisé, la baisse de la mortalité maternelle et infantile, principalement dans la périphérie des villes et à l'intérieur du pays.

Le docteur Manuel Eduardo Varela a annoncé que la participation des professionnels de la santé à la marche est une reconnaissance de l'évolution enregistrée dans le secteur, ces dernières années, et un soutien aux politiques sociales de l'exécutif, au profit du peuple.

Pour la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, les professionnels de la santé doivent reconnaître ce qui est fait et au service de la population, contribuant de manière substantielle à l'amélioration des conditions de travail et à l'augmentation de la distribution de divers médicaments et de matériel de consommation.

La ministre a réaffirmé l'emploi de plus de 33 000 professionnels de la santé au cours des cinq dernières années, ainsi que la réhabilitation et la construction d'infrastructures à travers le pays, rapprochant les services des populations.

Concernant l'impasse des négociations avec les médecins grévistes, la ministre a assuré que la quasi-totalité des revendications étaient satisfaites.

Sílvia Lutucuta a appelé à l'engagement des professionnels en faveur d'une nation en bonne santé.

A son tour, le premier secrétaire du MPLA, à Luanda, Bento Bento, a souligné les projets construits dans le cadre de la mise en œuvre du PIIM dans le pays.

Bento Bento a souligné que la place du médecin est à l'hôpital, appelant les syndicats à poursuivre le dialogue avec l'Exécutif, afin de créer les conditions nécessaires à l'amélioration de l'état sanitaire du pays.

La marche, avec le soutien parti MPLA, a réuni plus de dix mille personnes, dont environ trois mille professionnels du secteur de la santé.