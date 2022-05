Congo-Kinshasa: Affaire "Mwant Jet" - Tripaix Kinshasa - Gombe - Henri Yav de nouveau attendu aujourd'hui devant les Juges !

"En déclarant, au lendemain de sa condamnation en appel par la Cour d'Appel de Kinshasa, qu'elle croit en la justice congolaise, la Directrice Générale de la Compagnie Aérienne Mwant Jet, Mme Gueda Witch Amani savait que rien n'était définitif.

Ce lundi 2 mai 2022, Henri Yav Mulang, ancien Ministre des Finances et père biologique de son associé, Michael Yav, est attendu devant les Juges du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe. Lui ainsi que son fils ont été cités à comparaître". Telle est la substance d'une note parvenue à La Prospérité, des sources proches de la partie de la DG de Mwant Jet. Gueda Witch Amani, après le feuilleton judiciaire qui l'a opposée jusqu'ici à Michael Yav fils, espère cette fois-ci que justice soit faite et que la vérité éclate au grand jour.

Mwant Jet SARL, immatriculée au RCCM sous le n°CD/KNM/RCCM/18-B-00272, Id.Nat.01-717-N36825 F, ayant son siège social dans la ville de Kinshasa, a été l'œuvre personnelle de l'associée-Gérante Gueda Witch Amani dont la participation s'élève à 60 %.

En remontant à la création de cette compagnie aérienne, il est remarqué que cette dame dont l'expertise dans le domaine de l'aviation est incontestable a recouru à plusieurs prêts, en hypothéquant parfois ses propres biens immobiliers, à l'instar d'une concession située le long de l'avenue Pumbu, à la Gombe.

A vrai dire, la DG Gueda Witch Amani n'a jamais signé un quelconque contrat avec Michael Yav. Elle avait, par contre, signé des accords d'association avec son père Henri Yav Mulang qui, visiblement, ne souhaiterait plus poursuivre la collaboration avec son associée Gueda Witch.

"Aujourd'hui cités à comparaître au Tripaix Gombe, ce dernier et son fils ont des dossiers aussi fixés par le Parquet Général de Kinshasa-Gombe et leur sort est entre les mains des juges. L'ancien ministre des finances qui continue à confondre les époques va, cette fois-ci, comprendre que la justice congolaise n'est plus au service des puissants. Le droit et rien que le droit doit être dit afin de laisser la compagnie aérienne Mwant Jet et son actionnaire principale, Gueda Witch Amani travailler et rendre service tranquillement à leurs clientèles ", insistent les Avocats proches du dossier.

"Sans doute, la seule femme congolaise à avoir sa propre compagnie d'aviation d'affaires et la première femme pilote de ligne en République Démocratique du Congo ne va pas lâcher cette famille qui a voulu lui causer des ennuis. Militante de la promotion et l'émancipation de la femme, Gueda Witch Amani n'est pas une femme que l'on peut intimider ", préviennent-ils.