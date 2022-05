Congo-Kinshasa: La MONUSCO parraine un concours de dictée française pour promouvoir le multilinguisme

communiqué de presse

"Ce prix est d'une très grande importance pour moi. C'est une très grande joie pour moi, c'est aussi la joie de mes parents et de tous mes enseignants", déclare Providence Kailu Diakese, 11 ans, la plus jeune lauréate du concours d'orthographe organisé par la MONUSCO et l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite (ACOFEPE) sous le thème: "écriture sans faute".

Basé principalement sur la dictée française, le concours a vu compétir soixante-dix élèves provenant de cinq écoles des communes urbano-rurales de Kinshasa entre janvier et mars 2022.

La remise des prix aux lauréats a eu lieu le 28 avril 2022 à Kinshasa

David Fundi, chargé de la sensibilisation communautaire et représentant de la MONUSCO à cette cérémonie, a dans son mot, circonscrit le cadre de cette célébration. Il a rappelé que chaque année, dans le cadre du Multilinguisme célébré le 20 mars, le Siège des Nations Unies encourage les Missions de maintien de la paix à célébrer la Journée de la langue française à travers des manifestations, campagnes et autres initiatives dans le but d'assurer la promotion des langues officielles au sein des Nations Unies notamment l'arabe, le chinois, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol.

Prenant à son tour la parole, la Présidente de l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite, Madame Grace Ngyke, a souligné que l'objectif principal de ce concours est de réconcilier les élèves avec l'usage de la langue française, les stimuler à la culture de la lecture pour une amélioration de leur écriture. "Nous voulons ainsi promouvoir le bon usage de la langue française chez les lycéennes à travers la dictée".

C'est une belle opportunité pour nous de convaincre les élèves, que sans le respect des règles orthographiques et grammaticales, elles ne parviendront pas à structurer leur pensée et à communiquer avec autrui, a-t-elle ajouté.

Madame Ngyke a remercié la MONUSCO pour son soutien indéfectible dans la vulgarisation et la promotion de la langue française en RDC. "La Mission nous accompagne dans cette lutte depuis 4 ans", a-t-elle précisé.

Elle a en outre exprimé sa consternation, après avoir constaté, à la suite d'une enquête menée en novembre 2021, que les écoles publiques ne sont pas dotées de bibliothèques. Elle a saisi cette opportunité pour lancer un appel au gouvernement congolais représenté à cette rencontre par le chef de division de l'Enseignement.

Au bout de la compétition, seules sept candidates sur soixante-dix se sont distinguées. Providence Kailu Diakese, 11 ans, est la plus jeune lauréate arrivée en tête de la compétition pour n'avoir commis aucune faute.

La jeune lauréate a par ailleurs pris cette décision : "Je m'engage à promouvoir la langue française auprès de mes amis, de ma famille, de ma communauté. Mon objectif est que le français soit parlé par un maximum de personnes autour de moi. Je veux que le français soit vraiment valorisé".

Les gagnantes ont reçu différents prix de la MONUSCO, notamment des cartables, des pagnes, des carnets, des stylos et autres consommables.

La présidente de l'Association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite a fait savoir que pour la cinquième édition prévue en 2023, dans le souci de prôner le genre et la masculinité positive, les garçons aussi vont participer à ce concours.