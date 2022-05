Algérie: Journée internationale des travailleurs - Le Premier ministre félicite les travailleurs algériens

Alger — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a félicité, dimanche, les travailleurs algériens à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, célébrée le 1er mai de chaque année, relevant l'engagement du Gouvernement à renforcer le pouvoir d'achat et assoir un dialogue "constructif et responsable" avec les partenaires économiques et sociaux.

"Nous rendons hommage aujourd'hui à la classe ouvrière de notre pays qui fait tourner l'outil de production national afin de réaliser les objectifs de développement économique", a écrit M. Benabderrahmane sur sa page officielle facebook.

Et d'ajouter :"Tout en félicitant nos travailleurs à l'occasion de leur Journée internationale, nous restons attachés, en toutes circonstances, au renforcement du pouvoir d'achat et à l'instauration d'un dialogue constructif et responsable avec nos partenaires économiques et sociaux, conformément aux directives du président de la République et notre conviction que le dialogue est le meilleur moyen civilisé de réaliser le meilleur pour les travailleuses et travailleurs dans notre chère patrie".