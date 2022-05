Algérie: Les éléments de l'ANP appelés à préserver la disponibilité opérationnelle pour maintenir la sécurité dans le pays

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a appelé, dimanche, les éléments de l'ANP à déployer les efforts pour préserver la disponibilité opérationnelle et "maintenir la sécurité, la quiétude et la stabilité dans le pays".

Dans un message de vœux adressé aux éléments de l'ANP à l'occasion de l'Aid El Fitr, le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha a appelé "tous les éléments de l'armée déployés dans tout le pays, à consentir des efforts en vue de préserver la disponibilité opérationnelle à de hauts niveaux et de poursuivre avec résilience et persévérance vos efforts louables et fructueux pour maintenir la sécurité, la quiétude et la stabilité dans notre pays".

Le Général de Corps d'Armée a formé le vœu de voir cette occasion une opportunité pour tirer du mois de Ramadhan "tous les enseignements, les belles significations et les valeurs nobles devant renforcer les valeurs de solidarité et de cohésion de notre vaillant peuple en l'incitant à s'allier autour du projet d'édification de l'Algérie nouvelle, une Algérie forte avec ses enfants et leurs capacités sans limites dans tous les domaines et spécialités, ces énergies qui ont fait la gloire de notre nation à travers sa longue histoire et jeté les bases de son avenir prometteur par la bénédiction des valeurs de la Glorieuse guerre du premier novembre et des sacrifices de nos valeureux chouhada".

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a appelé à se recueillir à la mémoire des chouhada de l'Algérie "grâce auxquels nous jouissons aujourd'hui de la liberté, l'indépendance et la souveraineté" ainsi qu'à "la mémoire des chouhada du devoir national tombés en martyr pour que l'Algérie se tienne toujours debout, glorieuse et protectrice de sa souveraineté et de son unité territoriale et populaire".