Sénégal: "La Rockeuse du Désert" au festival du film documentaire de Saint Louis au Sénégal

Bechar — Le film-documentaire "La Rockeuse du Désert" sur Hasna El-Bacharia a été sélectionné au Festival international du film documentaire de Saint Louis au Sénégal, a révélé dimanche sa réalisatrice, Sara Nacer.

"La Rockeuse du Désert" a été officiellement sélectionné par le festival (10 au 14 mai 2022) pour la "Compétition internationale", et ce dans la catégorie "Long Métrage", a-t-elle précisé à l'APS.

Cette œuvre cinématographique d'une durée d'une (1) heure et 15 minutes sera soumise, au cours du festival, à l'appréciation du jury de professionnels du cinéma, de la culture et de la critique cinématographique Sénégalaise, et ce pour le "Prix de TV5 Monde" dédié au meilleur documentaire, a-t-elle expliquée.

"La Rockeuse du Désert", premier film-documentaire consacré à la diva de la musique Diwane et première femme à jouer avec virtuosité le Guembri, unique instrument à cordes de cette expression musicale et chorégraphique traditionnelle et réservé (Guembri) uniquement aux hommes (Maâlem), et qui retrace l'itinéraire géographique, social et culturel de Hasna El-Bacharia, a reçu auparavant le prix du meilleur long métrage documentaire au 38ème festival "Vues d'Afrique" qui s'est déroulé du 1er au 10 avril dernier à Montréal (Canada), rappelle la jeune cinéaste algéro-canadienne.