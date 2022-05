Algérie: "El Djoumhouria Online" - Une nouvelle ère pour un ancien quotidien papier

Oran — Le quotidien El-Djoumhouria paraissant à Oran a relevé le défi de suivre les mutations technologiques que connaît le secteur en lançant un journal électronique. Il inaugure ainsi une nouvelle ère pour un titre de la presse nationale qui remonte à plus d'un demi-siècle.

"Le lancement du journal "El-Djomhouria Online" est considéré comme une nécessité urgente pour suivre l'évolution du paysage médiatique dans lequel le numérique est devenu une alternative aux médias traditionnels, surtout après la baisse du lectorat et l'expansion du multimédia", a indiqué le Président directeur général de ce quotidien du secteur public, Mohamed Alem, dans un entretien accordé à l'APS à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse coïncidant avec le 3 mai de chaque année.

Son lancement avait coïncidé avec la visite du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, dans la wilaya d'Oran, rappelle-t-on.

Avant que "El-Djoumhouria Online" ne voie le jour, les journalistes ont reçu une formation en infographie, un élément important dans les médias numériques, en plus de la formation d'un autre groupe en matière de vidéo.

L'opération se poursuit toujours, selon M. Alem. "Nous nous concentrons sur la formation et le développement des compétences des journalistes dans tout ce qui touche à l'aspect numérique, à la photographie, à la mise en forme des articles afin que le rédacteur devienne un journaliste complet, ne se contentant plus d'écrire des nouvelles qu'il transmet depuis ses sources. Il est devenu maintenant un journaliste multitâches", a précisé le même responsable.

Un journaliste multitâches

Le nouveau média numérique a été conçu pour s'adapter à la spécificité de cet ancien journal, avec une interface attrayante fournissant un contenu distingué, opportun et diversifié, publié de manière interactive.

Depuis sa création, ce journal électronique publie quotidiennement 73 articles et plus de 10 vidéos dans divers domaines, y compris des événements à dimension nationale, les nouvelles locales et régionales, des sujets politiques, culturels et sportifs, des nouvelles internationales et d'autres domaines, avec un espace consacré à la 19e édition des Jeux méditerranéens, qui auront lieu à Oran l'été prochain.

Malgré la jeune expérience d'El-Djoumhouria dans le monde numérique, sa présence est devenue une réalité puisque le nombre de vues a atteint le seuil des deux millions de followers depuis son lancement en mars dernier et des 10 millions depuis le lancement du site internet du journal en 2010, en plus d'un nombre important d'abonnés aux réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter et Instagram.

A un rythme soutenu et des pas sûrs, le journal oranais avance au quotidien sur la voie de la concrétisation de son projet de faire de sa chaîne YouTube une chaîne d'information, dans laquelle elle présentera, dans un premier temps, des informations brèves, avec la programmation d'émissions et de rencontres avec des intellectuels et académiciens d'Oran.

Dans cette perspective, le deuxième étage de son siège, sis au centre-ville, est en cours d'aménagement pour installer un studio selon les normes en vigueur.