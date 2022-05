Maroc: Première réunion du nouveau Bureau politique de l'USFP - Driss Lachguar rend un vibrant hommage aux membres de la direction qui n ' ont pas repris au sein du nouveau Bureau

Coup d'envoi des préparatifs de la tenue des congrès respectifs de l'Organisation Socialiste des Femmes Ittihadies et de la Jeunesse Ittihadie ...

Le Bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires a tenu, vendredi 29 avril 2022, sa première réunion sous la présidence du Premier secrétaire Driss Lachguar.

Le Premier secrétaire a, de prime abord, réitéré ses félicitations aux membres du Bureau politique pour la confiance dont ils jouissent de la part des membres du Conseil national quant à la concrétisation de la feuille de route ratifiée par le 11ème Congrès national.

De même qu'il a rendu un vibrant hommage aux membres de l'ancien Bureau politique qui ne peuvent désormais plus continuer à assumer les responsabilités militantes déterminées dans le cadre de leur précédente position au sein de la direction du parti du fait des exigences organisationnelles et des nouvelles missions de l'étape.

Driss Lachguar a, par ailleurs, mis l'accent sur les sentiments d'estime et de reconnaissance qu'éprouve l'ensemble des militantes et militants pour les efforts qu'ils ont consentis pour leur parti et pour le courant national démocratique et progressiste à travers notre pays, tout en affirmant la volonté de leur préserver pour toujours la stature qui leur sied.

Là-dessus, le Premier secrétaire a loué, en toute fierté, leur disposition à poursuivre la même action militante et la même mission ittihadie, quelle que soit la position où ils se retrouvent, à l'intérieur du parti ou dans les fronts d'action collective de la société.

D'autre part, les discussions du Bureau politique se sont focalisées autour des questions organisationnelles internes à court et moyen termes, relatives à la structuration des secrétariats régionaux, des groupes de travail et de la mise en œuvre des résolutions du Congrès concernant les organisations du parti.

De ce fait, il a été décidé ce qui suit :

- L'adoption de la proposition du Premier secrétaire consistant à entamer la préparation des assises des deux Congrès nationaux de l'Organisation socialiste des femmes ittihadies et de la Chabiba ittihadia, parallèlement à la future rentrée politique et sociale et la structuration des secrétariats régionaux conformément aux agendas fixés en vertu des résolutions du Congrès national y afférents.

- La constitution d'une commission nationale interne chargée de veiller sur l'adéquation juridique que nécessite la nouvelle étape et sur tout ce qu'a élaboré le Congrès national en matière de résolutions organisationnelles rénovantes ayant ouvert des perspectives d'action innovantes et prometteuses devant la marche du parti d'une manière inédite dans son histoire organisationnelle et militante.