Sénégal: Ligue 1 - Le Casa Sports s'envole, Mbour PC s'enfonce

Dakar — Grâce à sa victoire 3-0 ce samedi contre l'AS Pikine, l'équipe du Casa Sports a creusé un premier écart en tête du championnat de ligue 1 à l'issue de la 20-ème journée qui a vu son dauphin, Génération Foot perdre 1-3 dans son fief de Déni Birame Ndaw contre Diambars.

L'équipe du sud du pays qui dominait la tête de la Ligue 1 avec trois points d'avance, porte le total à six à six journées du terme. Alors que Génération Foot sombrait à domicile, le Jaraaf a réussi grâce à sa victoire 3-0 contre l'US Gorée lors du derby de Dakar à se rapprocher de la tête du classement. L'équipe de la Médina compte désormais 33 points, le même que Génération Foot. En bas du tableau, le Ndiambour de Louga continue sa remontée et enfonce par la même occasion l'équipe de Mbour PC, lanterne rouge qu'il a battu 1-0 au stade Caroline Faye de Mbour.

Tous les matchs se sont joués ce samedi:

Voici les résultats enregistrés au cours d'une prolifique 20-ème journée : Casa-AS Pikine : 3-0, Jaraaf-US Gorée : 3-0, Génération Foot-Diambars : 1-3, Dakar SC-Teungueth FC : 0-2, Mbour PC-Ndiambour : 0-1, Guédiawaye FC-CNEPS : 1-3, Linguère-AS Douanes : 1-0.

Classement :

1-er Casa 39 pts (+12), 2-ème Génération Foot 33 pts (+10), 3-ème Jaraaf 33 pts (+6), 4-ème GFC 30 pts (-1), 5-ème Linguère 29 pts (+3), 6-ème AS Douanes 28 pts (-3), 7-ème AS Pikine 27 pts (+5), 8-ème Diambars 27 pts (+4), 9-ème Teungueth FC 24 pts (+4), 10-ème US Gorée 23 pts (-6), 11-ème Ndiambour 22 pts (-8),

12-ème CNEPS 21 pts (-7), 13-ème Dakar SC 20 pts (-4), 14-ème Mbour PC 17 pts (-15).