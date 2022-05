Sénégal: Préparatifs de la Korité - Plongée dans l'ambiance des marchés à Saint-Louis

À quelques jours de la fête de Korité, les ménages saint-louisiens se ruent vers les marchés pour s'approvisionner. " Le Soleil " est allé tâter le pouls dans les marchés Tendjiguène et Pikine, du faubourg de Sor, ainsi qu'au grand centre commercial de Ndar-Toute, à Saint-Louis.

SAINT-LOUIS- En cette belle matinée de mercredi 27 avril, c'est l'ambiance dans les marchés de Saint-Louis. Au grand marché Tendjiguène, du faubourg de Sor, et dans les marchés de Ndar-Toute et de Pikine, grossistes, demi-grossistes, détaillants et marchands ambulants rivalisent d'ardeur pour attirer les clients. " Cette année, l'oignon a inondé tous les centres commerciaux de la ville, et c'est un légume qui est vendu actuellement à un prix attractif, à la portée de toutes les bourses ", souligne Soda Touré, ménagère domiciliée à Darou et rencontrée au marché Tendjiguène.

Un avis que ne partage pas forcément Mamina Diarra Ndiaye qui vient de finir ses achats. Elle a dû casquer gros. " Les prix restent très élevés ", juge-t-elle. Par exemple, le litre d'huile coûte 1300 FCfa, le sucre en poudre 650 FCfa le kilo, le lait en poudre 3500 FCfa le kilo, la viande de bœuf sans os 4000 FCfa le kg... " Trop cher ", dénonce Mme Ndiaye.

Le poulet disponible mais cher

Devisant tranquillement avec ses collègues devant son poulailler, Abdou Ndiaye " Birima " parle avec assurance, précisant " que cette rupture de poulets annoncée sur le marché n'est qu'une rumeur persistante qui fait fuir [leurs] clients ". " Nous vendons toujours le poulet de chair à 3000 ou 3500 FCfa ; un prix raisonnable pratiqué sur l'ensemble du territoire. Il y a suffisamment de poulets dans le marché vendus à des prix raisonnables ", ajoute-t-il.

En effet, la volaille est commercialisée dans de très bonnes conditions. Si le rythme est maintenu, ces vendeurs de poulets, de dindes, de canards et autres palmipèdes enregistreront, à coup sûr, de très bons chiffres d'affaires. De nombreuses ménagères se sont déclarées satisfaites de l'attitude adoptée, cette année, par les commerçants du grand marché du faubourg de Sor. Elles ont laissé entendre que ces derniers n'ont pas encore augmenté les prix des denrées alimentaires, notamment la pomme de terre, l'oignon, les céréales, les produits maraîchers et toute autre marchandise dont on a besoin pour faire face aux rigueurs du Ramadan.

Actuellement, le marché est bien approvisionné en poulets, mil, pain de singe, pâte d'arachide, légumes et autres produits de première nécessité fort prisés par nos ménagères.