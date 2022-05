Sénégal/Egypte: Aliou Badji - " Al-Ahly est un grand club "

L'attaquant sénégalais d'Amiens SC, Aliou Badji a expliqué lors d'un entretien accordé au magazine Onze Mondial son choix de rejoindre Al-Ahly d'Egypte.

Selon le natif de Ziguinchor, Al-Ahly est un club qui n'a rien à envier aux autres clubs européens. Badji n'a donc pas regretté de retourner sur le continent africain à 20 ans.

" Al-Ahly est un grand club, ils ont sorti des joueurs qui évoluent en Angleterre, en France, en Allemagne... C'est une équipe vraiment respectée, qui gagne tout le temps des trophées. J'en ai remporté trois en une seule saison. Quand j'étais là-bas, je n'ai pas reculé et j'ai progressé. Tous les mois, les agents ou les clubs appellent pour les joueurs, donc ce n'était pas un mauvais choix. Je devais aller en Russie mais après les transferts, comme je l'ai dit précédemment, c'est un peu compliqué. Le dossier a traîné deux mois, je devais me décider vu que je ne voulais pas rester au Rapid Vienne à cause de mon temps de jeu. Donc je me suis dit pourquoi pas ? Les gens disent que c'est l'Afrique, mais pour moi ça ne l'est pas puisque c'est une équipe qui a le niveau en Europe. Tous les joueurs sont en équipe nationale, ils sont champions d'Afrique, ils ont des structures, des coachs et des staffs européens ", a-t-il déclaré.