Sénégal: Carrefour devenu commune - Patar Sine à la recherche de son lustre d'antan

Autrefois connu pour la place qu'il occupait dans la contrée du Sine, le village centre de Patar veut retrouver sa splendeur et le centre d'attrait qu'il était. Un objectif que s'est fixé l'équipe municipale dirigée par le Maire réélu Alioune Diallo qui ambitionne de transformer le visage de cette nouvelle commune du département de Fatick.

FATICK - À l'entendre parler, le Maire réélu de Patar Sine ne cache pas son ambition de promouvoir davantage sa commune. Alioune Diallo n'a qu'une seule volonté, développer sa commune. Ceci, souligne-t-il, " à travers la dotation d'infrastructures de base et l'amélioration des conditions de vie et de bien-être de nos concitoyens. Mais aussi et surtout faire retrouver à Patar Sine la place qu'il occupait dans le Sine ". Jadis, ce terroir se caractérisait par les différentes maisons de commerce installées par des Libano-Syriens du Baol (Vézia, Soukay), avec ses habitants qui s'activaient beaucoup dans la traite de l'arachide.

Une activité lancée depuis la période coloniale durant laquelle le Sine était considéré comme première région productrice d'arachide. Avec Fatick qui occupait la première place commerciale de la contrée, d'autres lieux d'affaires dont Patar Sine, appelés points de traite, étaient alors cités en exemple dans ce maillon de la chaîne au même titre que Niakhar, Toukar, Fissel, Tattaguine. À l'origine du nom du village, Aliou Ndiaye, le secrétaire communal qui cite la note conceptuelle du Plan de développement (Pdc) de la commune, indique que " même si d'autres thèses ne sont pas à exclure, l'histoire qui nous a été racontée par certains notables et autres connaisseurs de la zone laisse entendre que Patar Sine est venu du premier berger qui a séjourné dans ce lieu ".

Ce dernier, poursuit M. Ndiaye, se nommait Ngary Madane qui, un jour, s'est abrité sous un arbre pour se reposer tout en espérant étancher sa soif. Plus tard, un oiseau dénommé O Mbataar (bénédiction en sérère) surgit de l'arbre et d'un signe lui montra un trou qui contenait de l'eau. Et, c'est après s'être bien abreuvé, souligne notre interlocuteur, que " Ngary Madane eut l'inspiration de donner le nom de Patar Sine à cet endroit ".

D'une communauté rurale de seconde génération née après la première réforme territoriale de 1972, dans l'arrondissement de Niakhar, Patar Sine est passée commune de plein exercice avec l'Acte 3 de la décentralisation. La commune dispose ainsi d'une personnalité juridique légitime qui lui permet de créer des services et de développer une politique locale.

Le prix de l'enclavement

Pour autant, la ville, bien que distante de 7 km de la route bitumée qui relie Niakhar à Bambey, est raccordée par une piste très sableuse qu'empruntent les usagers pour s'y rendre, avec toutes les difficultés. " Sur cet axe, les véhicules ne manquent pas souvent de s'embourber à tout moment ", nous lance Aziz Sarr, un chauffeur de minibus qui nous transportait ce jour-là à Patar. " Ceci fait que la commune est très enclavée et cela limite son rayonnement ", nous lance Djidiack Faye, natif du village. L'amélioration de cette piste par de la latérite où par son bitumage est très souhaitée par les populations.

Ce qui rendrait facile l'accès et permettrait à la localité de mieux bénéficier de sa relative proximité avec au moins quatre capitales départementales (Fatick, Bambey, Diourbel, Gossas) et de pouvoir également profiter de sa place de zone carrefour et d'échanges commerciaux où il faisait bon vivre en période de traite l'arachide. " Aujourd'hui c'est toute cette splendeur qui a disparu ; et avec l'enclavement, Patar Sine peine à redécoller ", nous lance le maire Alioune Diallo.

À cheval entre les communes de Niakhar, de Ngayokhème et de Ndiop, mais aussi de Ngoye (département de Bambey), de Ngohé (département de Diourbel), la commune polarise 22 villages et plusieurs hameaux, pour une population de près de plus de 20 000 personnes légèrement dominée par les femmes avec 50,2% selon la répartition par sexe. Une situation qui s'explique, selon Aliou Ndiaye, " par plusieurs facteurs qui sont liés à la mortalité infanto-juvénile qui touche plus les garçons que les filles. Et à cela s'ajoutent les départs des jeunes talibés, les migrants hommes en quête de travail vers les grandes villes, mais également l'émigration des hommes relativement importante dans la zone dont certains s'exposent dans les métiers à risque (main-d'œuvre, enrôlement dans l'armée) ".

Un clin d'œil à l'État

Mais, pour Aliou Ndiaye, " malgré cet état de fait, la collectivité territoriale est toujours citée en exemple. Non seulement du point de vue de la stabilité, mais aussi pour avoir toujours figuré dans les rares communes à vivre des échéances politiques dans la paix et la sérénité. Et cela, malgré les adversités qui y ont toujours existé ". Pour autant, malgré le fait qu'elle est une commune exemplaire, M. Ndiaye fait noter que " Patar Sine est l'une des rares localités du département à être laissée en rade par les projets et programmes de l'État ". Pour cela, le Maire Alioune Diallo lance un clin d'œil à l'État pour donner davantage un sens à la notion d'équité territoriale. Car, souligne-t-il, " comparativement aux deux autres communes de l'arrondissement de Niakhar (Niakhar et Ngayokhème), nous pensons que notre localité est oubliée dans toutes les mesures d'accompagnement de l'État ".

Ici, le taux d'électrification tourne autour de 20 et 25%, tandis qu'il est d'environ 95% à Ngayokhème et plus de 50% à Niakhar. Il y a également la mauvaise qualité de l'eau et, pour ce volet, " nous avons, à notre actif, réussi un ambitieux programme de dotation des ménages de fontaine ", souligne le maire. Il s'y ajoute également un manque de pistes de production pour désenclaver certaines zones de la commune. L'édile de Patar préside aux destinées de cette collectivité territoriale depuis 2009 comme président de Conseil rural puis en tant que maire depuis 2014.