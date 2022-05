Mali: Les messages de vœux forts du Président d'Honneur de l'ADP-Maliba Aliou Boubacar Diallo à la communauté musulmane et travailliste.

document

FÊTE DE RAMADAN 2022

Message du Président d'Honneur de l'ADP - MALIBA

A l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr qui consacre le mois béni de Ramadan, je souhaite à tout le peuple malien des vœux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité.

En ce jour de fête et de réjouissances, mes pensées vont particulièrement à toutes les victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire que notre pays traverse depuis quelques années. Je souhaite aussi un prompt rétablissement aux blessés.

Pendant toute la durée du mois béni de Ramadan, la Fondation Maliba, que je préside, a apporté un peu de soulagement aux déplacés, aux réfugiés, aux veuves, aux orphelins et aux nombreuses populations démunies victimes de la crise alimentaire. Cela s'est traduit par des dons de plus de 6 000 sacs de riz, de mil, de sucre et de lait un peu partout au Mali.

Je prie Allah Le Tout Puissant d'agréer notre jeûne, nos prières, nos bénédictions et nos sacrifices pour le retour de la paix dans un Mali, Un et Indivisible.

Bonne fête de Ramadan 2022 !

Qu'Allah bénisse le Mali.

Aliou Diallo

Président d'Honneur de l'ADP - MALIBA

1er MAI 2022 - FÊTE DU TRAVAIL

Message du Président d'Honneur de l'ADP - MALIBA

Le Mali, à l'instar de la communauté internationale célèbre ce 1er mai, la Journée internationale des travailleurs.

C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, l'engagement, la résilience et le patriotisme de tous les travailleurs du Mali.

En effet, dans un contexte très difficile de crise sécuritaire, sanitaire et même alimentaire avec un embargo en plus, le climat social malien reste empreint de solidarité, de dialogue et de patriotisme. Convaincu que l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des travailleurs demeure le facteur déterminant de gain de productivité dans nos entreprises et les services de l'Etat, j'ai toujours encouragé les syndicats à privilégier le dialogue comme moyen de règlement de leurs revendications et des conflits sociaux.

Bonne fête de travail 2022 à tous les travailleurs dans un Mali de Paix, fort et uni.

Qu'Allah bénisse le Mali.

Aliou Diallo

Président d'Honneur de l'ADP - MALIBA