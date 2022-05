Sénégal: Pour permettre à un ami d'avoir une caution bancaire - Un haut fonctionnaire met son immeuble de six étages sous hypothèque

Pour faciliter l'octroi d'une caution de 250 millions de FCfa auprès d'une banque de la place, B. Diop a mis son immeuble de six étages, sis à la cité Keur Gorgui, sous hypothèque. Plus tard, il découvrira qu'au lieu d'un an, l'hypothèque s'étend sur 30 ans.

Le comportement de la partie civile n'a obéi à aucune logique. Haut fonctionnaire dans un Ministère, B. Diop, propriétaire d'un immeuble de six étages à la cité Keur Gorgui, a accepté une proposition stupide. Un de ses amis, M. T. Diop, après avoir insisté pendant un an, a réussi à le convaincre de mettre sa maison sous hypothèque pour lui permettre de bénéficier d'une caution bancaire de 250 millions de FCfa. M. T. Diop l'avait rassuré qu'il n'y avait rien à craindre. Avec le titre foncier de sa maison, il aura une ligne de crédit à hauteur de 340 millions de FCfa pour acheter du ciment. La garantie ne devrait durer qu'une année. B. Diop a fini par accepter de " prêter " le titre foncier de sa maison, moyennant 12 millions de FCfa qu'il devrait encaisser d'un coup.

À sa grande surprise, ce montant lui a été remis en plusieurs tranches sur une année. Aussi, au terme de la période convenue, B. Diop a réclamé son titre foncier à M. T. Diop, en vain. Il s'est rendu à la banque et a failli s'évanouir en voyant que dans le protocole signé devant son notaire, il était écrit que l'hypothèque peut durer 30 ans. Autrement dit, jusqu'à ce que le montant emprunté soit remboursé. D'après le plaignant, lorsqu'il s'est rendu au cabinet du notaire pour signer le protocole, il n'y a pas trouvé M. T. Diop, mais plutôt M. Dieng qu'il voyait pour la première fois.

M. Diop a aussitôt appelé M. T. Diop qui l'a rassuré en lui disant que lui et Dieng ne faisaient qu'un et qu'il se porte garant. Ce qui fait que, finalement, le protocole a été signé entre B. Diop et M. Dieng. Fatigué de courir derrière son titre foncier de février 2021 à mars 2022, B. Diop a déposé une plainte pour escroquerie contre M. T. Diop et M. Dieng. Ces derniers, en détention depuis une semaine, ont comparu, hier, devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils ont fait savoir que la partie civile a signé une convention d'hypothèque du titre foncier de sa maison pour 30 ans devant un notaire après avoir lu le document. Pour le conseil de la partie civile, son client a été roulé dans la farine par les prévenus. À l'en croire, l'accord ne devrait durer qu'un an. Il a réclamé 300 millions de FCfa en guise de dommages et intérêts.

De l'avis du Procureur, l'escroquerie n'est pas établie parce que la partie civile a dit avoir remis son titre foncier à M. T. Diop sur la base de la confiance. En plus, ils ont été devant le notaire et signé une convention sur 30 ans. Faute de manœuvres frauduleuses, la relaxe s'impose, dit-il.

Cela a mis à l'aise les avocats de la défense. Économiste et fonctionnaire de la hiérarchie A, B. Diop savait ce qu'il faisait. M. T. Diop a mis en relation les deux signataires du protocole, mais son nom ne figure pas sur l'accord. La défense a juste regretté la " détention injuste " de ses clients. C'est pourquoi elle a plaidé la relaxe. Le Tribunal a suivi le parquet et la défense et a relaxé les prévenus.