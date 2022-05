Mali: Gernot Rohr possible remplaçant de Mohamed Magassouba

Annoncé sur une short-list au Mali, Gernot Rohr a confirmé avoir été contacté pour le poste de sélectionneur des Aigles.

Vacant depuis le limogeage de Mohamed Magassouba le mois dernier, le poste de sélectionneur du Mali n'est toujours pas pourvu à un peu plus d'un mois du début des éliminatoires de la CAN 2023, qui verront les Aigles affronter le Congo, la Gambie et le Soudan du Sud dans le groupe G.

Le processus de sélection des candidatures se poursuit, et une short-list circule à Bamako. Sur celle-ci figureraient les noms de l'ancien défenseur de l'équipe nationale, Eric Chelle (44 ans), et de deux techniciens plus chevronnés, en les personnes de Michel Dussuyer (62 ans), ex-coach du Bénin, et de Gernot Rohr (68 ans), remercié par le Nigeria en fin d'année dernière.

Rohr : " Une équipe intéressante "

Interrogé à ce sujet samedi soir sur les ondes d'Europe 1, le technicien franco-allemand a reconnu l'existence de contacts avec la Fédération malienne de football (Fémafoot). " Oui, ils m'ont contacté en effet, a indiqué Gernot Rohr. C'est une bonne équipe, qui a fait une CAN malheureuse et qui est aussi éliminée de la Coupe du monde. J'ai vu les deux matchs de barrage contre la Tunisie, ils auraient pu se qualifier. Ils ont de très bons joueurs, c'est une équipe intéressante. " Le verdict de la Fémafoot est attendu dans les prochains jours.