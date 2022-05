Cote d'Ivoire: Fête du travail - Henri Konan Bedié - "J'encourage nos entrepreneurs à construire des entreprises compétitives"

Dans son message aux travailleurs dans le cadre de la fête du 1er mai, le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bedié a félicité les entrepreneurs ivoiriens pour leur créativité et leur audace à construire des entreprises compétitives

À l'occasion de la fête du travail, le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié a adressé un message, le dimanche 1er mai au travailleurs. En ce jour du 1er Mai, date de célébration des travailleurs du monde entier, je voudrais manifester une fois de plus mon attachement à celles et ceux, qui chaque jour, dans les marchés, dans les usines, dans l'administration, se mettent à la tâche, en dépit des obstacles, pour œuvrer à la construction d'une économie forte et donc du développement de notre pays.

J'ai également une pensée pour tous nos braves paysans, qui contribuent efficacement à la croissance de notre économie. J'encourage nos dynamiques entrepreneurs, et les félicite pour leur créativité et leur audace à construire des entreprises compétitives. Je n'oublie pas les mères au foyer, qui contribuent à l'éducation de la génération à venir. Bonne fête du travail à toutes et à tous !

HENRI KONAN BEDIE

PRESIDENT DU PDCI-RDA