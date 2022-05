Ile Maurice: "New York" - Le Phoenix renaît de ses cendres

Un chantier attire les regards à Phoenix, ou 'New York', si vous préférez, pour reprendre la citation désormais culte de Showkutally Soodhun. Impossible de passer à côté vu qu'il est au milieu de l'autoroute. C'est l'endroit où le nouveau 'monument' du rond-point de Phoenix sera bientôt installé.

Il s'agit d'un projet de la société PhoenixBev. De concert avec la mairie de Vacoas/Phoenix et d'autres partenaires. Mais du côté de PhoenixBev - via son communicant - on n'a pas souhaité en dire plus sur le projet pour le moment, en attendant qu'il soit finalisé.

Selon les indications disponibles pour l'heure, un curateur d'œuvres aurait choisi un artiste indien pour exécuter le nouveau Phoenix. "Il faut s'attendre à un wow effect" indique une source. La commande passée à l'artiste aurait été d'utiliser des matériaux provenant de l'entreprise PhoenixBev. D'où les cannettes, les capsules et le métal qui donnent forme au nouvel oiseau symbolisant la localité jumelée de Vacoas, celle de Phoenix.

C'est fin 2018 que le précédent oiseau a dû s'envoler, cédant la place au chantier de construction de l'échangeur Jumbo-Phoenix. L'oiseau qui trônait en haut du Millenium Pillar avait été réalisé pour marquer le passage au troisième millénaire.

Le Phoenix Millennium Pillar - déjà un projet de PhoenixBev à l'époque - était une œuvre collective. Dessinée par Zsuzanna Szemok, une sculptrice hongroise qui vivait à Maurice. Le bronze avait été coulé par la fonderie des Forges Tardieu, et l'arbre le soutenant avait été réalisé par General Construction. Cette stèle haute de 10 mètres et large d'un mètre, avait été érigée en 1999 dans le cadre du passage de 1999 à l'an 2000 et du 35e anniversaire de l'accession de Vacoas/Phoenix au statut de municipalité.