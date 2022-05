Soudan: Al-Burhan s'informe sur les efforts du Comité de souveraineté de l'ouest Darfour

Khartoum — Le Président du Conseil Souverain de Transition, Gen. Abdul-Fattah Al-Burhan, a reçu samedi la délégation du Comité souverain pour l'État de l'ouest Darfour, dirigé par le membre du Conseil de souveraineté, Dr. Abdul-Bagi Abdul-Gadir, et a été informé sur les résultats de leur visite à l'État et des efforts déployés pour traiter la situation dans l'Ouest Darfour après les récents événements là-bas.

Dans une déclaration à la presse, Dr. Abdul-Bagi a dit que le comité a été formé moyennant une directive du Conseil de Souveraineté et du Conseil de Sécurité et de défense afin d'examiner la situation compréhensive dans l'État de Darfour et les besoins urgents des citoyens affectés par les événements dans l'État, indiquant que le comité s'est engagé dès son arrivée dans de longues réunions avec le Wali (gouverneur) de l'ouest Darfour et le comité de sécurité de l'État, et a visité les sites des événements à la localité de Genaina et Kerenek et a été informé de la nature des événements dans la région.

Il a expliqué que le principal objectif du comité est de surveiller les conditions de sécurité, humanitaires et de santé dans l'État et de présenter un rapport compréhensif sur ces conditions.

Il a indiqué que la situation sanitaire a été maîtrisée grâce aux efforts entrepris par les équipes de santé pour traiter les blessés et fournir une aide sanitaire aux citoyens affectés, soulignant que ces événements étaient prêté une attention particulière par les dirigeants du pays, exprimant son espoir de voir la paix et la stabilité durables dans le pays.