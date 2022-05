Soudan: Le CS salue les efforts de Gouvernement pour traiter les incidents à l'ouest Darfour

Khartoum — Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a exprimé Vendredi son appréciation aux efforts déployés par les autorités Soudanaises pour contenir le conflit qui a éclaté dans l'État de l'ouest Darfour, qui a entraîné le meurtre et les blessures de centaines de civils au cours de la dernière semaine.

Le Conseil a appelé le Gouvernement, dans son communiqué , à mener une enquête transparente sur le conflit afin d'assurer la reddition de comptes des responsables, ce qui a entraîné la mort et les blessures de civils et a entraîné de déplacement massif et le sabotage d'établissements de soins de santé.

Selon le communiqué de presse, les membres du Conseil de sécurité ont appelé à une cessation immédiate de la violence, y compris la violence sectaire et les attaques contre les établissements de santé, afin de permettre la reprise de l'aide humanitaire.

Les membres du Conseil de Sécurité ont exprimé leur profonde sympathie et leurs condoléances aux familles des victimes, et ont souhaité une récupération rapide aux blessés.

Le communiqué de presse indique que les membres du Conseil de Sécurité ont exprimé leur reconnaissance des efforts déployés par le Conseil Souverain de Transition au Soudan pour traiter la situation, y compris les résultats de la réunion du Conseil de Sécurité et de la Défense Nationale et l'annonce, le lancement et l'engagement du gouvernement à mener une enquête sur les événements. Le communiqué a ajouté que les membres du Conseil de Sécurité ont appelé à accélérer la mise en œuvre de l'Accord de paix de Juba, y compris le déploiement des forces de sécurité conjointes et du Plan d'action national pour la protection des civils.

Le texte a fait allusion à la reconnaissance par les membres du Conseil que l'Accord de Juba stipule le rôle spécifique des Nations Unies pour soutenir la mise en œuvre des dispositions de l'Accord, et que les membres du Conseil de Sécurité reconnaissent l'importance de renforcer le soutien de la communauté internationale pour sa mise en œuvre, y compris moyennant le soutien fourni par les Nations Unies.