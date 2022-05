Congo-Brazzaville: Communauté musulmane Ahmadiyya - Les Ahmadis célèbrent la fin du ramadan

La Communauté musulmane Ahmaddiya au Congo (Comaco) a fêté, le 2 mai, au complexe Don Bosco, à Masina/Petro Congo, l'"Udl-Filtr " marquant la fin du mois de ramadan.

Au cours d'un entretien avec la presse à son bureau de la Gombe, le représentant légal de la Comaco, l'imam Khalid Mahmood, a expliqué le sens de cette célébration. " Parce que nous sommes contents d'avoir atteint le but du ramadan, celui de nous rapprocher de notre Dieu. Même si ce but est atteint, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Mais nous devons plutôt continuer à vivre cette sainteté toute notre vie ", a-t-il noté.

Le mois de ramadan, considéré comme l'un des cinq piliers sur lesquels se fonde l'Islam (le témoin, la prière, le carême, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque), est une période au cours de laquelle chaque musulman, tel que prescrit par Dieu, a l'obligation de fournir l'effort de se rapprocher de son créateur à travers le jeûne, la prière, le sacrifice. " Comme un maillon d'une chaîne, tous ces cinq piliers doivent être scrupuleusement respectés ", indique-t-on au sein de cette religion.

La coutume islamique veut que pendant le mois de ramadan, les musulmans observent un temps de jeûne, du matin jusqu'au soir. Ils doivent également se priver des rapports sexuels. Mais tout cela ne suffit pas. D'une manière générale, ce que Dieu attend de chaque musulman pendant le ramadan, c'est d'abandonner les péchés et vivre une vie saine. Et ce, même après cette période spéciale.

Des œuvres de charité

Les musulmans sont également appelés, pendant le mois de ramadan, à faire les aumônes (Zakat-El-Filtr) et, en même temps, procéder au partage des vivres et non-vivres aux nécessiteux. Pour l'année en cours, la Comaco a partagé des vivres et non-vivres à plus ou moins trois mille familles pour célébrer cette fête musulmane.

Le représentant légal de cette communauté a profité de l'occasion pour condamner avec la dernière énergie le désordre perpétré lors d'un rassemblement organisé dernièrement au stade des Martyrs et qui a occasionné des dégâts matériels et humains importants. Pour l'imam Khalid Mahmood, l'on devait sanctionner les inciviques qui ont saboté des biens de l'Etat et perturbé ainsi l'ordre public.

Mais également, il estime qu'on ne peut pas lier ce désordre à l'ensemble de la religion islamique même si ces actes ignobles ont été commis lors d'un rassemblement des musulmans. De l'avis du représentant légal de la Comaco, l'autorité urbaine ne pouvait pas interdire ce genre de rassemblement à la suite de ce désordre, étant donné que les chefs religieux musulmans profitent de l'occasion de cette rencontre pour non seulement édifier leurs fidèles sur l'obéissance en Dieu mais aussi et, surtout, pour les éduquer au respect des lois, de l'ordre et des biens publics.

Au cours de cette célébration du mois de ramadan organisée à Masina, en plus de la prière, les Ahmadis ont également partagé, comme d'habitude, la nourriture avec tous les participants et toutes les personnes présentes dans ce complexe.